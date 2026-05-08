Никишин сыграл в плей-офф впервые после сотрясения мозга в серии с «Оттавой». У него 1 потеря и 1 перехват за 13:55 в 3-м матче против «Филадельфии»

Александр Никишин сыграл в плей-офф впервые после сотрясения мозга.

Защитник «Каролины» Александр Никишин вернулся в состав команды и сыграл в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (4:1, 3-0).

24-летний россиянин сыграл впервые после сотрясения мозга, полученного в четвертом матче серии первого раунда против «Оттавы» (25 апреля).

У него 1 (0+1) очко в 5 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+1».

Сегодня Никишин (13:55 – минимальное время среди защитников «Харрикейнс», 1:52 – в большинстве, 1:45 – в меньшинстве) отметился 1 перехватом и допустил 1 потерю. Единственная попытка броска была заблокирована.