Никишин сыграл в плей-офф впервые после сотрясения мозга в серии с «Оттавой». У него 1 потеря и 1 перехват за 13:55 в 3-м матче против «Филадельфии»
Александр Никишин сыграл в плей-офф впервые после сотрясения мозга.
Защитник «Каролины» Александр Никишин вернулся в состав команды и сыграл в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (4:1, 3-0).
24-летний россиянин сыграл впервые после сотрясения мозга, полученного в четвертом матче серии первого раунда против «Оттавы» (25 апреля).
У него 1 (0+1) очко в 5 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+1».
Сегодня Никишин (13:55 – минимальное время среди защитников «Харрикейнс», 1:52 – в большинстве, 1:45 – в меньшинстве) отметился 1 перехватом и допустил 1 потерю. Единственная попытка броска была заблокирована.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
2 комментария
Молодец 👏 главное что бы последствий не было
