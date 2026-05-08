Свечников забил 1-й гол в текущем плей-офф и стал 1-й звездой 3-го матча серии с «Филадельфией» с 1+1. У него 3 очка в 7 играх

Андрей Свечников забил 1-й гол в текущем плей-офф .

Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу и сделал результативную передачу в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (4:1, 3-0).

26-летний россиянин впервые забил в текущем плей-офф НХЛ и был признан первой звездой встречи. У него 3 (1+2) балла в 7 играх в розыгрыше.

Сегодня Свечников (17:26, 6:45 – в большинстве, где и набрал оба очка) завершил матч с нейтральной полезностью.

Он реализовал 1 из 3 бросков в створ и 4 раза не попал в него (1 из этих бросков – в штангу). Еще 3 попытки бросить были заблокированы.

Кроме того, нападающий применил 4 силовых приема, сделал 2 перехвата и допустил 1 потерю.