«Каролина» повела 3-0 в серии с «Филадельфией», выиграв 3-й матч (4:1). Свечников и Стаал набрали по 1+1, Андерсен отразил 18 из 19 бросков
По 2 очка у победителей набрали форварды Андрей Свечников (1+1, 1-я звезда встречи), Джордан Стаал (1+1), Джордан Мартинук (0+2, 2-я звезда) и защитник Шейн Гостисбеер (0+2).
Вратарь «Харрикейнс» Фредерик Андерсен отразил 18 из 19 бросков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Играли и играют по факту с 6-8 местами в конференции
Как бы молодцы что так уверенно. Но пока они не играли с прямым конкурентом, говорить о кубке - странно