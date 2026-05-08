  • «Каролина» повела 3-0 в серии с «Филадельфией», выиграв 3-й матч (4:1). Свечников и Стаал набрали по 1+1, Андерсен отразил 18 из 19 бросков
«Каролина» обыграла «Филадельфию» (4:1) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3-0). 

По 2 очка у победителей набрали форварды Андрей Свечников (1+1, 1-я звезда встречи), Джордан Стаал (1+1), Джордан Мартинук (0+2, 2-я звезда) и защитник Шейн Гостисбеер (0+2). 

Вратарь «Харрикейнс» Фредерик Андерсен отразил 18 из 19 бросков. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Вообще не понятно, что делает Филадельфия во втором раунде. По логике и справедливости эта пара должна была встретиться в первом раунде, а Питтсбург должен был играть с Баффало. Как минимум странно, когда команды , занявшие 7-8 место на Востоке, играют между собой. Также не понятно, когда 2-3 место на Западе ( Миннесота с Далласом) играют в первом раунде.
Тут такое впечатление, что половина команд с востока не поймешь, что делает в плей-офф
Похоже Филадельфия не соперник такой Каролине
Пока что тихо и с опаской можно приговаривать: "главное не облажаться....". Лучшего шанса может и не быть для этого состава, дорога к главному финалу не то что пустая, она скорее весьма проходимая, как федеральная трасса для киа к5 или грунтовка для крузака. Не видно никого, кто может и должен Каролину именно по игре переехать на дистанции в 7 матчей. В отдельно взятой игре(ах) да, но не в серии. Так что надеюсь парни Бриндамора не облажаются. А там в финале (если выйдем) будет уже другая история и другая игра. Всех ураганов с победой!
Не помню в каком симуляторе (точно не хоккей) была фишка что когда команды играют по одной тактике, то побеждает всегда та в котором больше рейтинг исполнителей. Вот тут что то похожее. Играть в физикл-хоккей против ураганов это самоубийство.
А Токкет умеет играть по-другому?
Лётчики теперь в шкуре Пингвинов
все слишком просто
Каролина удивляет. С другой стороны... Нет)
Играли и играют по факту с 6-8 местами в конференции
Как бы молодцы что так уверенно. Но пока они не играли с прямым конкурентом, говорить о кубке - странно
В прошлом матче, был похоже, единственный шанс Филы забрать матч. Они его благополучно упустили.
Честно говоря пока без шансов у летчиков, взять хотя бы 1 игру.
Не, ну все понятно Во всем опять виноват Мичков
