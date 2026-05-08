Каменский о 4-3 «Локомотива» с «Авангардом»: «Драматизма было много! И сравнить не с чем»

Каменский о 4-3 «Локомотива» с «Авангардом»: драматизма было много!.

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о победе «Локомотива» над «Авангардом» (4-3) в полуфинале Кубка Гагарина.

«И сравнить не с чем. Считаю, что это самая сильная серия была в плей-офф, и обе команды заслуживают уважения, и хоккей в матче был на самом высоком уровне.

Но у Ярославля было сил побольше, поэтому они и выиграли. Драматизма было много! Финал будет очень интересным и захватывающим», — сказал Каменский.