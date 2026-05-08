Брылин о Кучерове в 7-х матчах плей-офф: «Такие неудачи бывают, вешать всех собак на него одного было бы неправильно»

Сергей Брылин оценил результативность Никиты Кучерова в 7-х матчах в Кубке Стэнли.

В 7 играх серии 1-го раунда текущего плей-офф с «Монреалем» (3-4) форвард «Тампы» набрал 6 (1+5) очков.

«Я видел, как обсуждали статистику Кучерова в седьмых матчах в плане того, что в них он очков никогда не набирал. Тяжело сказать, в чем причина его такой неудачной игры в них. Моменты у него всегда есть, учитывая, что ему всегда дают играть и в большинстве.

Безусловно, не стоит недооценивать, что в регулярном чемпионате Кучеров набирает очки из года в год. Он лидер команды, должен забивать, решать вопросы по результату. Но такие неудачи в плей-офф бывают, и вешать всех собак на него одного было бы неправильно. Я бы не стал говорить, что он во всем виноват, так как играет вся команда.

Раньше их связка с Пойнтом добивалась результата в большинстве игр. Здесь нужно искать какие-то комбинации. Это седьмая игра, и в ней могло случиться все что угодно. Забей «Тампа» в конце игры, мы бы сейчас об этом не говорили», – сказал ассистент тренера «Нью-Джерси».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
Да, вылет снова в 1 раунде, но проиграть в 7 игре дома перебросав соперника 29-9, нелепые 2 рикошета, можно сказать что не хватило фарта. Как ПО пошёл бы дальше не известно. Одно видится явно, в ПП просто не хватает киллера-завершителя на левый фланг, кем и был Стэммер.
Ответ Minotaur_Kavkaz
В 6 й игре Тампе повезло, Монреаль могли заканчивать все. В целом по серии Монреаль закономерно прошли дальше.
