Дьюар продлил контракт с «Питтсбургом» на 2 года с кэпхитом 2,25 млн долларов, Соловьев – на год и 850 тысяч
«Питтсбург» продлил контракты с Дьюаром и Соловьевым.
«Питтсбург» объявил о продлении контрактов с нападающим Коннором Дьюаром и защитником Ильей Соловьевым.
Срок соглашения Дьюара рассчитан на 2 года. Зарплата составит 2,25 млн долларов в год в среднем. В сезоне-2025/26 он провел 78 матчей в регулярке и набрал 30 (14+16) очков. В 6 играх плей-офф он забил 2 гола.
Соловьев подписал однолетний контракт с зарплатой 850 тысяч долларов. Он перешел в «Питтсбург» из «Колорадо» по ходу сезона. Всего он провел 30 матчей в регулярке и набрал 8 (1+7) очков. В его активе также 3 игры в плей-офф.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Питтсбурга»
Дьюар это находка, ещё и за такие копейки. Торонто привет большой, за пик 5 раунда отдали хорошего игрока
