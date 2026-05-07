Казахстан досрочно выиграл ЧМ в дивизионе 1А и вернулся в элиту
Казахстан вернулся в элитный дивизион ЧМ.
Казахстан досрочно завоевал золото чемпионата мира по хоккею в дивизионе 1А.
В следующем году сборная сыграет в элитном дивизионе.
Сегодня команда победила Украину (5:4 Б) на ЧМ-2026 в дивизионе 1А. Ранее Казахстан также обыграл Литву (4:1), Японию (6:0) и Польшу (3:2).
Набрав 11 очков в 4 матчах сборная Казахстана досрочно выиграла турнир и вышла в элиту.
Напомним, на чемпионате мира-2025 в элитном дивизионе Казахстан занял 15-е место.
Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?11206 голосов
Локомотив
Авангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт КФХ
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Поздравляю!
Ну, не могу удержаться: Э, завоевал! Алга в элиту, ты чё, э!
:)