Казахстан досрочно выиграл ЧМ в дивизионе 1А и вернулся в элиту

Казахстан вернулся в элитный дивизион ЧМ.

Казахстан досрочно завоевал золото чемпионата мира по хоккею в дивизионе 1А.

В следующем году сборная сыграет в элитном дивизионе.

Сегодня команда победила Украину (5:4 Б) на ЧМ-2026 в дивизионе 1А. Ранее Казахстан также обыграл Литву (4:1), Японию (6:0) и Польшу (3:2).

Набрав 11 очков в 4 матчах сборная Казахстана досрочно выиграла турнир и вышла в элиту.

Напомним, на чемпионате мира-2025 в элитном дивизионе Казахстан занял 15-е место.

Все закономерно. Хоккей в Казахстане под опекой.
Ответ Donbass
И это хорошо
Молодцы Казахстанцы!
Поздравляю!
Не третье место, но все равно неплохо
Молодцы, земляки!
Ну, не могу удержаться: Э, завоевал! Алга в элиту, ты чё, э!
:)
опять будет там от каждого по 10 вынимать xD
