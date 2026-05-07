Третьяк о возможном возвращении России на турниры: «Первая ласточка в виде белорусов пошла, надеюсь, и мы дождемся этого решения от МОК. Но все зависит от ИИХФ»
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк надеется, что российские игроки в будущем получат положительную рекомендацию от МОК по допуску на соревнования.
Ранее стало известно, что МОК отменил рекомендации на ограничения в участии белорусских спортсменов в соревнованиях. В отношении российских спортсменов санкции сохраняются.
«МОК уже несколько раз говорил, что надо пересмотреть отношение, а все решают сами федерации. Как мы видим, международная федерация плавания всех допустила, а хоккейная не допускает.
Я думаю, первая ласточка в виде белорусов пошла, надеюсь, что и мы дождемся этого решения от МОК.
Но все зависит от решения международной федерации. В сентябре в ИИХФ будут выборы, я надеюсь, что-то изменится. Будем надеяться, что все будет нормально», – сказал Третьяк.