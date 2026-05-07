Бориков подписал контракт новичка с «Ютой» на 3 года
«Юта» подписала контракт новичка с белорусским форвардом Егором Бориковым.
Нападающий был выбран «Ютой» на драфте в 2025 году под 110‑м номером.
Срок соглашения игрока с минским «Динамо» истекает 31 мая.
В этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ в активе Борикова 30 (16+14) очков в 59 играх регулярки. В плей-офф он набрал 2 (2+0) балла в 7 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Юты»
