5

Бориков подписал контракт новичка с «Ютой» на 3 года

«Юта» подписала контракт новичка с Бориковым.

«Юта» подписала контракт новичка с белорусским форвардом Егором Бориковым.

Срок соглашения рассчитан на 3 года.

Нападающий был выбран «Ютой» на драфте в 2025 году под 110‑м номером.

Срок соглашения игрока с минским «Динамо» истекает 31 мая.  

В этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ в активе Борикова 30 (16+14) очков в 59 играх регулярки. В плей-офф он набрал 2 (2+0) балла в 7 играх.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?11225 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Юты»
logoЕгор Бориков
logoЮта
logoДинамо Минск
переходы
logoКХЛ
logoНХЛ
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Растащили Динамо. Бориков ушел, Пинчук ушел.

Последний шанс был на что-то серьезное, но колхозное руководство решило ставить палки в колеса Квадрату
Тусон усиливается! Но есть чуйка что кто-то из белорусов, Бориков или Мороз пробьётся в основу со временем
Ранно ушел, первый год в АХЛ.
Ответ wxvnpc5psr
Ранно ушел, первый год в АХЛ.
Так в любом случае светило через АХЛ пробиваться. Но пусть попробует, удачи ему.
Ответ wxvnpc5psr
Ранно ушел, первый год в АХЛ.
и не только первый
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Форварды минского «Динамо» Мороз и Бориков отправятся в Северную Америку. Игроков драфтовала «Юта» («Матч ТВ»)
27 апреля, 12:52
Дмитрий Квартальнов: «Ак Барс» – мощная, очень хорошо укомплектованная команда, слабых мест я у нее не вижу. Мы успели отдохнуть и восстановиться, ребята готовы к бою»
7 апреля, 15:29
«Динамо» Минск разбило Москву 4-0. Как они это сделали?
31 марта, 07:45
Рекомендуем
Главные новости
«Филадельфия» не может пройти 2-й раунд плей-офф НХЛ с 2010 года. Клуб не выигрывает Кубок Стэнли с 1975-го
сегодня, 05:25
Капризов возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ с 14 очками в 9 играх. Куинн Хьюз и Марнер отстают на 1 балл, Холл – на 2
сегодня, 04:25
Капризов набрал 1+2 в 3-м матче серии с «Колорадо» и стал 1-й звездой. У него 14 очков и «+11» в 9 играх в текущем плей-офф
сегодня, 03:58Видео
«Миннесота» сократила отставание в серии с «Колорадо» (1-2) – 5:1 в 3-м матче. Капризов набрал 1+2, Куинн Хьюз – 1+1, Валльстедт отразил 35 из 36 бросков
сегодня, 03:46
Кубок Стэнли. «Филадельфия» вылетела от «Каролины», «Миннесота» забросила 5 шайб «Колорадо»
сегодня, 04:41
«Каролина» – 5-я команда в истории НХЛ с 8-0 со старта плей-офф. При текущем формате (с 1987 года) «Харрикейнс» первыми прошли 2 раунда без поражений
сегодня, 03:22
«Каролина» вышла в финал Востока в 4-й раз за 8 сезонов при Бринд’Аморе во главе команды. Прошлые серии были проиграны с общим счетом 1-12
сегодня, 03:10
Мичков без очков в серии с «Каролиной»: не сыграл в 4-м матче. У него 0+1 в 8 играх плей-офф
сегодня, 02:05
«Каролина» вышла в финал Востока 2-й раз подряд и сыграет с «Монреалем» или «Баффапо»
сегодня, 01:50
«Каролина» выбила «Филадельфию» в 2-м раунде (4-0), выиграв 4-й матч (3:2). Блэйк набрал 2+1 с голом в овертайме
сегодня, 01:38Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Маккиннон забросил 60 шайб в плей-офф НХЛ в 102 играх. Быстрее этой отметки достигли лишь Лемье, Гретцки, Бретт Халл, Босси, Курри и Ришар
5 минут назад
Фэйбер после 5:1 в 3-й игре с «Колорадо»: «Нет оправданий тому, как «Миннесота» сыграла в Денвере. Был слишком быстрый переход от серии с «Далласом». Сегодня мы показали свою игру»
17 минут назад
Кравчук о вылете «Авангарда»: «Травма Шарипзянова – ключевой момент. На финише он выходил на одной ноге – отсюда завалы Омска в концовках. Не уверен, что решение выпускать его было правильным»
29 минут назад
Ахтямов отразил 20 из 22 бросков в 5-м матче серии плей-офф АХЛ с «Лавалем» (3-2). Фарм «Торонто» вышел в финал дивизиона
56 минут назад
Токкет о том, что болельщики долго аплодировали «Филадельфии» после 0-4 в серии с «Каролиной»: «Потрясающий момент. Для ребят это очень важно. Мы вернули наш клуб на карту»
сегодня, 05:40
Кубок Харламова. МХК «Спартак» и «Авто» определят второго финалиста плей-офф МХЛ в 7-м матче серии
сегодня, 05:10
Тарасенко в 3-м матче серии с «Колорадо»: ассист, 2 броска, 2 хита, 3 потери и «+1» за 12:27. У него 2+2 в 9 играх в текущем плей-офф
сегодня, 04:55
Ничушкин без очков в 3-м матче серии с «Миннесотой»: 1 бросок, 1 хит и «минус 1» за 13:25 – минимальное его время в текущем плей-офф
сегодня, 04:45
Вратарь «Колорадо» Уэджвуд пропустил 3 шайбы после 12 бросков «Миннесоты» в 3-м матче серии и был заменен. Блэквуд впервые сыграл в текущем плей-офф
сегодня, 04:35
22-летний Блэйк – самый молодой игрок «Каролины» с решающим голом в серии плей-офф. В истории франшизы он 2-й – рекорд у Ульфа Самуэльссона
сегодня, 03:34Видео
Рекомендуем