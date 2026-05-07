Глава ФХБ: «Рады решению МОК по восстановлению в правах белорусских спортсменов. Ждем официальной реакции от совета ИИХФ»
Глава Федерации хоккея Беларуси отреагировал на новые рекомендации МОК.
Председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович высказался о том, что МОК отменил рекомендации на ограничения в участии белорусских спортсменов в соревнованиях.
«Мы очень рады решению МОК по восстановлению в правах белорусских спортсменов. Безусловно, и от ИИХФ мы теперь ожидаем скорейшего возвращения белорусских клубов и сборных команд на международную арену без каких-либо ограничений.
Ждем официальной реакции от совета ИИХФ, со своей стороны мы давно готовы к работе по включению наших команд в сетку ближайших турниров», – сказал Богданович.
Ближайшее заседание совета ИИХФ намечено на середину мая.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
надеюсь хотя бы беларусов допустят. Их точно не справедливо забанили. Да и поболеть от всей души будет за кого
Ожидать можно долго и упорно. Пока шведы с финнами играть не согласятся.
Так может и заявку можно подавать на домашний ЧМ.
