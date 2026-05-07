Глава ФХБ: «Рады решению МОК по восстановлению в правах белорусских спортсменов. Ждем официальной реакции от совета ИИХФ»

Глава Федерации хоккея Беларуси отреагировал на новые рекомендации МОК.

Председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович высказался о том, что МОК отменил рекомендации на ограничения в участии белорусских спортсменов в соревнованиях.

«Мы очень рады решению МОК по восстановлению в правах белорусских спортсменов. Безусловно, и от ИИХФ мы теперь ожидаем скорейшего возвращения белорусских клубов и сборных команд на международную арену без каких-либо ограничений.

Ждем официальной реакции от совета ИИХФ, со своей стороны мы давно готовы к работе по включению наших команд в сетку ближайших турниров», – сказал Богданович.

Ближайшее заседание совета ИИХФ намечено на середину мая.