Форвард «Флориды» Ткачак станет пассажиром истребителя F-16 пилотажной группы ВВС США в рамках авиашоу
«Пантерс» и демонстрационная эскадрилья ВВС США объявили, что нападающий станет гражданским пассажиром на заднем сиденье истребителя F-16 Fighting Falcon пилотажной группы «Буревестники» (Thunderbirds) в поддержку авиашоу в Форт-Лодердейле.
Он совершит тренировочный полет 8 мая вместе с подполковником Тайлером Кинером перед публичными выступлениями на авиашоу 9 и 10 мая.
Ткачак – двукратный обладатель Кубка Стэнли (2024 и 2025), олимпийский чемпион 2026 года в составе сборной США.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Флориды»
видимо ему реально адреналина не хватает, оттуда и все его движи.
Пусть до Швейцарии его сразу подбросят
Ткачук жи есть.
Ткач любит устраивать движ
