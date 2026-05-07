Форвард «Флориды» Ткачак станет пассажиром истребителя F-16 пилотажной группы ВВС США в рамках авиашоу

Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак примет участие в авиашоу с пилотажной группой ВВС США.

«Пантерс» и демонстрационная эскадрилья ВВС США объявили, что нападающий станет гражданским пассажиром на заднем сиденье истребителя F-16 Fighting Falcon пилотажной группы «Буревестники» (Thunderbirds) в поддержку авиашоу в Форт-Лодердейле.

Он совершит тренировочный полет 8 мая вместе с подполковником Тайлером Кинером перед публичными выступлениями на авиашоу 9 и 10 мая.

Ткачак – двукратный обладатель Кубка Стэнли (2024 и 2025), олимпийский чемпион 2026 года в составе сборной США.