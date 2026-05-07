Шуми Бабаев: «Набоков будет ездить с «Колорадо» на выезды третьим вратарем. Ему будут давать шансы в НХЛ. Все будет зависеть от него»
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы вратаря Ильи Набокова, высказался об отъезде игрока в «Колорадо».
В этом сезоне голкипер играл в «Металлурге» на правах аренды. В настоящее время «Колорадо» играет в плей-офф НХЛ.
– Набоков присоединится к команде НХЛ или АХЛ?
– Мне сказали, что он будет с командой НХЛ ездить на выезды третьим вратарем.
– Если у кого-то из вратарей будет травма, он может будет заявлен на матч?
– Думаю, да.
– В «Колорадо» есть планы по развитию Набокова? Он будет играть в НХЛ в следующем сезоне?
– Исходя из того, что мы обсуждали в течение прошлого и этого сезона, ему будут давать шансы в НХЛ. Все будет зависеть от него. Если будет шанс, то надо будет им воспользоваться. И, думаю, он это сделает.
– У обоих вратарей «Колорадо» есть контракты на следующий сезон...
– Не думаю, что проблема. В НХЛ кто выигрывает конкуренцию, тот играет, – сказал Бабаев.
в АХЛ Набоков пропишется с начала сезона, это же ясно как день