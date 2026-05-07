Шуми Бабаев: «Набоков будет ездить с «Колорадо» на выезды третьим вратарем. Ему будут давать шансы в НХЛ. Все будет зависеть от него»

Агент Ильи Набокова высказался об отъезде вратаря в «Колорадо».

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы вратаря Ильи Набокова , высказался об отъезде игрока в «Колорадо ».

В этом сезоне голкипер играл в «Металлурге» на правах аренды. В настоящее время «Колорадо » играет в плей-офф НХЛ.

– Набоков присоединится к команде НХЛ или АХЛ?

– Мне сказали, что он будет с командой НХЛ ездить на выезды третьим вратарем.

– Если у кого-то из вратарей будет травма, он может будет заявлен на матч?

– Думаю, да.

– В «Колорадо» есть планы по развитию Набокова? Он будет играть в НХЛ в следующем сезоне?

– Исходя из того, что мы обсуждали в течение прошлого и этого сезона, ему будут давать шансы в НХЛ. Все будет зависеть от него. Если будет шанс, то надо будет им воспользоваться. И, думаю, он это сделает.

– У обоих вратарей «Колорадо» есть контракты на следующий сезон...

– Не думаю, что проблема. В НХЛ кто выигрывает конкуренцию, тот играет, – сказал Бабаев.