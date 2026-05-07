Шуми Бабаев: «Набоков будет ездить с «Колорадо» на выезды третьим вратарем. Ему будут давать шансы в НХЛ. Все будет зависеть от него»

Агент Ильи Набокова высказался об отъезде вратаря в «Колорадо».

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы вратаря Ильи Набокова, высказался об отъезде игрока в «Колорадо».

В этом сезоне голкипер играл в «Металлурге» на правах аренды. В настоящее время «Колорадо» играет в плей-офф НХЛ.

– Набоков присоединится к команде НХЛ или АХЛ?

– Мне сказали, что он будет с командой НХЛ ездить на выезды третьим вратарем.

– Если у кого-то из вратарей будет травма, он может будет заявлен на матч?

– Думаю, да.

– В «Колорадо» есть планы по развитию Набокова? Он будет играть в НХЛ в следующем сезоне?

– Исходя из того, что мы обсуждали в течение прошлого и этого сезона, ему будут давать шансы в НХЛ. Все будет зависеть от него. Если будет шанс, то надо будет им воспользоваться. И, думаю, он это сделает.

– У обоих вратарей «Колорадо» есть контракты на следующий сезон...

– Не думаю, что проблема. В НХЛ кто выигрывает конкуренцию, тот играет, – сказал Бабаев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
Ни в одной команде НХЛ третий вратарь с контрактом не ездит на выезды. Не говоря уж о вопросе, что он делает, когда клуб играет дома, лифт между лигами не бесконечен. То есть Шуми реально не знает базовых правил НХЛ? Или валяет дурака?
Третьим будешь? И я так понял Набоков согласился 😃
То есть он даже играть не будет, учитывая, что едет под лучшего вратаря НХЛ и его качественного сменщика?)
То есть он даже играть не будет, учитывая, что едет под лучшего вратаря НХЛ и его качественного сменщика?)
А точно ли лучшего вратаря НХЛ? Вроде есть другие кандидаты
А точно ли лучшего вратаря НХЛ? Вроде есть другие кандидаты
Есть, но Уэджвуд лучший
с чего он это взял??
в АХЛ Набоков пропишется с начала сезона, это же ясно как день
Шансов встать конкретно на игры в ворота мало , а не играющий вратарь теряет игровой "нюх" практики!
Ответ Огюст
Шансов встать конкретно на игры в ворота мало , а не играющий вратарь теряет игровой "нюх" практики!
Спустят в АХЛ только и всего...но человеку хочется попробовать новое..можно пожелать удачи только)
Нету у Набокова шансов в Колорадо.
"В НХЛ кто выигрывает конкуренцию, тот играет" - где-то поржал один Маркстрём
Нормально так! Третьим будешь 😂
Никто ему давать возможности сыграет в ПО конечно не будет
Шанс есть всегда + , судя по всему, Блэквуда обменяют. Если Уэджвуд достойно отыграет ПО.
