Александр Кожевников: «Ротенберг готов продолжать тренировать, реализовывать амбиции. Если попадет в достойную команду, докажет, что его задвинули неправильно»

Кожевников высказался о возможном возвращении Ротенберга к работе тренером в КХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможном возвращении Романа Ротенберга к работе тренером в Фонбет Чемпионате КХЛ.

С 2022 по 2025 год Ротенберг возглавлял СКА. В прошлое межсезонье он вошел в совет директоров московского «Динамо».

«Насколько понимаю, Роман Ротенберг готов вернуться к работе в КХЛ, главное, чтобы было достойное предложение, будь то «Трактор » или минское «Динамо ». Выбирать уже ему самому, но уверен, он готов продолжать тренировать, реализовывать амбиции, бороться за самые высокие цели.

Если попадет в достойную команду, он докажет, что его задвинули неправильно», – сказал Кожевников.