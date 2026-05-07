  • Александр Кожевников: «Ротенберг готов продолжать тренировать, реализовывать амбиции. Если попадет в достойную команду, докажет, что его задвинули неправильно»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможном возвращении Романа Ротенберга к работе тренером в Фонбет Чемпионате КХЛ.

С 2022 по 2025 год Ротенберг возглавлял СКА. В прошлое межсезонье он вошел в совет директоров московского «Динамо».

«Насколько понимаю, Роман Ротенберг готов вернуться к работе в КХЛ, главное, чтобы было достойное предложение, будь то «Трактор» или минское «Динамо». Выбирать уже ему самому, но уверен, он готов продолжать тренировать, реализовывать амбиции, бороться за самые высокие цели.

Если попадет в достойную команду, он докажет, что его задвинули неправильно», – сказал Кожевников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Как вы заколебали жопу ему лизать . К чему он там готов ?
К просмотру 1000 матчей НХЛ
СКА был недостойной командой. Господин Миллер, что за хрень? 😊😊😊
То что при всех отставках его никуда не приглашали,значит что задвинули правильно)
Все могут в достойной. А попробуйте в обычной? Да кого я обманываю, и в достойной то не все могут.
Роман то и в достойной не может).
Пусть возглавит команду ВХЛ и всем докажет кто его задвинул, чтобы обратно выдвинули 😁😁😁
Сказано же - в достойной команде. А ВХЛ вся целиком недостойна великого мегатренера. Ему бы в НХЛ, он же там со всеми на связи. Только не зовёт никто, редиски. Боятся наверно )))
Ему уже доверили школу)))) хватит реализовывать амбиции))
Хартли временщик, приезжающий в КХЛ заработать бабла, добиться успеха на багаже предыдущего тренера, а затем всё развалить и оставить после себя выжженную землю.
И главное ничего не перепутать))))
Прекрасный медиа-план...но почему что не работающий последний год)))
Человек обгадился по всем фронтам, потратил в пустую огромные деньги, полностью подтвердил свой непрофессионализм, девальвировал престиж сборной страны глупой идеей России-25, добился того, что бренд "Красная Машина" стал синонимом пошлости. Насколько же нужно не любить свой клуб, чтобы добровольно притащить туда этого профана?
Премию к 9 мая заработать хочет
Он уже её заработал, ругая Буше и Хартли. А это так, долизывает на опохмел 10 числа
в недостойной пусть себя сначала покажет...
