Александр Кожевников: «Ротенберг готов продолжать тренировать, реализовывать амбиции. Если попадет в достойную команду, докажет, что его задвинули неправильно»
Кожевников высказался о возможном возвращении Ротенберга к работе тренером в КХЛ.
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможном возвращении Романа Ротенберга к работе тренером в Фонбет Чемпионате КХЛ.
С 2022 по 2025 год Ротенберг возглавлял СКА. В прошлое межсезонье он вошел в совет директоров московского «Динамо».
«Насколько понимаю, Роман Ротенберг готов вернуться к работе в КХЛ, главное, чтобы было достойное предложение, будь то «Трактор» или минское «Динамо». Выбирать уже ему самому, но уверен, он готов продолжать тренировать, реализовывать амбиции, бороться за самые высокие цели.
Если попадет в достойную команду, он докажет, что его задвинули неправильно», – сказал Кожевников.
Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?11221 голос
Локомотив
Авангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
38 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Хартли временщик, приезжающий в КХЛ заработать бабла, добиться успеха на багаже предыдущего тренера, а затем всё развалить и оставить после себя выжженную землю.
И главное ничего не перепутать))))