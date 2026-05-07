«Металлург» хочет приобрести защитника Смита из минского «Динамо», не исключен оффершит (Михаил Зислис)

«Металлург» заинтересован в приобретении защитника минского «Динамо» Тая Смита.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

«Магнитогорский «Металлург» нацелился на приобретение канадского защитника Тая Смита. Менеджмент клуба видит в нем замену покидающему команду Робину Прессу.

Смит провел отличный сезон в минском «Динамо» и 1 июня должен получить статус ограниченно свободного агента. Но в Магнитогорске готовы пойти на все, чтобы заполучить игрока, не исключая оффершит.

Следить за развитием ситуации будет крайне интересно, ведь в Минске вряд ли способы удовлетворить финансовые интересы стороны Смита», – написал Зислис.

В регулярном чемпионате-2025/26 Смит провел 68 матчей и набрал 46 (5+41) очков при показателе полезности «плюс 21». В плей-офф он сделал 4 передачи в 8 играх при полезности «минус 4».

Разин о Прессе: «Семейные отношения, которые у него начинаются, преобладают и, скорее всего, он уедет от нас. То, что делает Робин на синей линии – отказываться от такого игрока мне очень жаль»

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?11225 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
18 комментариев
Не исключено оффердерьмо что ли или как там по Смолову?
И останется Динамо ни с чем..
Как минимум с седой ночью, это же дорого стоит. Я думаю для Динамо все самое хорошее только начинается и впереди! Клуб очень громко заявил о себе!
Почему ни с чем?
Неужели это последний защитник в мире?
Ну значит все, с Прессом попрощались
Чо то не сделаем, мы тож сделаем оффер хороший.
40? )
ещё с НХЛ подпишут ....
Дадут ему зп 80лямов в год, Динамо повторит, думаю вряд ли.
"Ведь в Минске вряд ли способы удовлетворить финансовые интересы стороны Смита"... Кхе-кхе... простите, а потолок уже отменили? Или в Магнитогорске он какой-то другой?))
В КХЛ далеко не все команды место полностью используют под потолком
это не тот случай)
Я извиняюсь ,как то мимо прошла эта фамилия Смит .Что за защитник такой прям очень нужен Металлургу. Габариты не очень у него .Статистика в Нхл слабая ,ну для Кхл средняя ,таких много защитников .Расскажите кто знает ,его плюсы хоть знать буду.
Ну за Минск тоже раздавал много голевых..
И бросок есть...что домосед лучше чем Робин,Да.....
Даже незнаю ,какой нужен защитник для Металлурга. По мне так уже нужен бы крепкий домосед. Все эти голевые передачи ,в плейофф не работают .И Смит этому пример .Да имею ввиду Минск в плейофф .Да и наши полузащитники особо не блестнули в плейофф. Такое ощущение ищут, примерно такого же как Пресс. Нужен хороший габаритный защитник домосед.
Воу воу воу, в кахаэль есть оффершиты? И сколько драфт-пиков Магнитке придется отдать?
