«Металлург» хочет приобрести защитника Смита из минского «Динамо», не исключен оффершит (Михаил Зислис)

«Металлург» заинтересован в приобретении защитника минского «Динамо» Тая Смита.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

«Магнитогорский «Металлург» нацелился на приобретение канадского защитника Тая Смита. Менеджмент клуба видит в нем замену покидающему команду Робину Прессу.

Смит провел отличный сезон в минском «Динамо» и 1 июня должен получить статус ограниченно свободного агента. Но в Магнитогорске готовы пойти на все, чтобы заполучить игрока, не исключая оффершит.

Следить за развитием ситуации будет крайне интересно, ведь в Минске вряд ли способы удовлетворить финансовые интересы стороны Смита», – написал Зислис.

В регулярном чемпионате-2025/26 Смит провел 68 матчей и набрал 46 (5+41) очков при показателе полезности «плюс 21». В плей-офф он сделал 4 передачи в 8 играх при полезности «минус 4».

Разин о Прессе: «Семейные отношения, которые у него начинаются, преобладают и, скорее всего, он уедет от нас. То, что делает Робин на синей линии – отказываться от такого игрока мне очень жаль»