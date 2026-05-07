  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Терещенко о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Обе команды достойны финала. Они показали острый хоккей, с камбэками и разгромными счетами. В нюансах выиграл Ярославль»
3

Терещенко о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Обе команды достойны финала. Они показали острый хоккей, с камбэками и разгромными счетами. В нюансах выиграл Ярославль»

Алексей Терещенко высказался о победе «Локомотива» над «Авангардом» в плей-офф.

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о победе «Локомотива» над «Авангардом» в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

В седьмом матче клуб из Омска уступил со счетом 3:4 во втором овертайме. Ярославская команда по ходу серии уступала 1-3, в итоге победила со счетом 4-3.

Финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом и «Ак Барсом» стартует 11 мая.

«Это был шикарный хоккей! Обе команды достойны финала. Они показали острый хоккей, с камбэками и разгромными счетами. В нюансах выиграл «Локомотив».

Я не хочу сказать, что это скрытый финал. Извините, но «Ак Барс» тоже прошел непростой «Трактор» и «Металлург».

«Локомотив» и «Авангард» достойны финала, но выигрывают сильнейшие», – сказал Терещенко.

Как «Авангарду» поступить с Ги Буше?2235 голосов
УволитьАвангард
ОставитьГи Буше
Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?11225 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
logoАвангард
logoКХЛ
logoСоветский спорт
logoАлексей Терещенко
logoАк Барс
logoЛокомотив
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Это и был скрытый финал по всем правилам и драмам хоккея,реальный финал не будет таким интересным 100%
Смешанные чувства по поводу финала. Честно говоря, не жду искромётного хоккея, но очень надеюсь, что не будет одной лишь унылой возни вдоль бортов в ожидании ошибок соперника...
Так и в прошлом году скрытый финал был между Локомотивом и Авангардом, это все признавали, и тренеры, и сами хоккеисты
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Губерниев: «Локомотив» на эмоциональном подъеме. Не думаю, что даже после такой серии с Омском они физически окажутся не готовы бороться за Кубок Гагарина. Финал будет прекрасным»
7 мая, 14:25
Валерий Каменский: «Локомотив» – молодцы, проявили чемпионский характер, «Авангарда» просто не хватило физически. В финале будет интереснейшая серия»
7 мая, 13:58
Пономарев о том, остались ли вопросы к «Локомотиву»: «Хоккей – не футбол, здесь не время падать и кривляться. Все случается, они были в нашем положении. Нужно сделать выводы»
7 мая, 13:18
Рекомендуем
Главные новости
«Филадельфия» не может пройти 2-й раунд плей-офф НХЛ с 2010 года. Клуб не выигрывает Кубок Стэнли с 1975-го
сегодня, 05:25
Капризов возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ с 14 очками в 9 играх. Куинн Хьюз и Марнер отстают на 1 балл, Холл – на 2
сегодня, 04:25
Капризов набрал 1+2 в 3-м матче серии с «Колорадо» и стал 1-й звездой. У него 14 очков и «+11» в 9 играх в текущем плей-офф
сегодня, 03:58Видео
«Миннесота» сократила отставание в серии с «Колорадо» (1-2) – 5:1 в 3-м матче. Капризов набрал 1+2, Куинн Хьюз – 1+1, Валльстедт отразил 35 из 36 бросков
сегодня, 03:46
Кубок Стэнли. «Филадельфия» вылетела от «Каролины», «Миннесота» забросила 5 шайб «Колорадо»
сегодня, 04:41
«Каролина» – 5-я команда в истории НХЛ с 8-0 со старта плей-офф. При текущем формате (с 1987 года) «Харрикейнс» первыми прошли 2 раунда без поражений
сегодня, 03:22
«Каролина» вышла в финал Востока в 4-й раз за 8 сезонов при Бринд’Аморе во главе команды. Прошлые серии были проиграны с общим счетом 1-12
сегодня, 03:10
Мичков без очков в серии с «Каролиной»: не сыграл в 4-м матче. У него 0+1 в 8 играх плей-офф
сегодня, 02:05
«Каролина» вышла в финал Востока 2-й раз подряд и сыграет с «Монреалем» или «Баффапо»
сегодня, 01:50
«Каролина» выбила «Филадельфию» в 2-м раунде (4-0), выиграв 4-й матч (3:2). Блэйк набрал 2+1 с голом в овертайме
сегодня, 01:38Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Маккиннон забросил 60 шайб в плей-офф НХЛ в 102 играх. Быстрее этой отметки достигли лишь Лемье, Гретцки, Бретт Халл, Босси, Курри и Ришар
4 минуты назад
Фэйбер после 5:1 в 3-й игре с «Колорадо»: «Нет оправданий тому, как «Миннесота» сыграла в Денвере. Был слишком быстрый переход от серии с «Далласом». Сегодня мы показали свою игру»
16 минут назад
Кравчук о вылете «Авангарда»: «Травма Шарипзянова – ключевой момент. На финише он выходил на одной ноге – отсюда завалы Омска в концовках. Не уверен, что решение выпускать его было правильным»
28 минут назад
Ахтямов отразил 20 из 22 бросков в 5-м матче серии плей-офф АХЛ с «Лавалем» (3-2). Фарм «Торонто» вышел в финал дивизиона
55 минут назад
Токкет о том, что болельщики долго аплодировали «Филадельфии» после 0-4 в серии с «Каролиной»: «Потрясающий момент. Для ребят это очень важно. Мы вернули наш клуб на карту»
сегодня, 05:40
Кубок Харламова. МХК «Спартак» и «Авто» определят второго финалиста плей-офф МХЛ в 7-м матче серии
сегодня, 05:10
Тарасенко в 3-м матче серии с «Колорадо»: ассист, 2 броска, 2 хита, 3 потери и «+1» за 12:27. У него 2+2 в 9 играх в текущем плей-офф
сегодня, 04:55
Ничушкин без очков в 3-м матче серии с «Миннесотой»: 1 бросок, 1 хит и «минус 1» за 13:25 – минимальное его время в текущем плей-офф
сегодня, 04:45
Вратарь «Колорадо» Уэджвуд пропустил 3 шайбы после 12 бросков «Миннесоты» в 3-м матче серии и был заменен. Блэквуд впервые сыграл в текущем плей-офф
сегодня, 04:35
22-летний Блэйк – самый молодой игрок «Каролины» с решающим голом в серии плей-офф. В истории франшизы он 2-й – рекорд у Ульфа Самуэльссона
сегодня, 03:34Видео
Рекомендуем