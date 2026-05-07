Терещенко о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Обе команды достойны финала. Они показали острый хоккей, с камбэками и разгромными счетами. В нюансах выиграл Ярославль»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о победе «Локомотива » над «Авангардом » в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

В седьмом матче клуб из Омска уступил со счетом 3:4 во втором овертайме. Ярославская команда по ходу серии уступала 1-3, в итоге победила со счетом 4-3.

Финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом и «Ак Барсом» стартует 11 мая.

«Это был шикарный хоккей! Обе команды достойны финала. Они показали острый хоккей, с камбэками и разгромными счетами. В нюансах выиграл «Локомотив».

Я не хочу сказать, что это скрытый финал. Извините, но «Ак Барс » тоже прошел непростой «Трактор» и «Металлург».

«Локомотив» и «Авангард» достойны финала, но выигрывают сильнейшие», – сказал Терещенко.