Терещенко о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Обе команды достойны финала. Они показали острый хоккей, с камбэками и разгромными счетами. В нюансах выиграл Ярославль»
Алексей Терещенко высказался о победе «Локомотива» над «Авангардом» в плей-офф.
Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о победе «Локомотива» над «Авангардом» в полуфинальной серии Кубка Гагарина.
В седьмом матче клуб из Омска уступил со счетом 3:4 во втором овертайме. Ярославская команда по ходу серии уступала 1-3, в итоге победила со счетом 4-3.
Финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом и «Ак Барсом» стартует 11 мая.
«Это был шикарный хоккей! Обе команды достойны финала. Они показали острый хоккей, с камбэками и разгромными счетами. В нюансах выиграл «Локомотив».
Я не хочу сказать, что это скрытый финал. Извините, но «Ак Барс» тоже прошел непростой «Трактор» и «Металлург».
«Локомотив» и «Авангард» достойны финала, но выигрывают сильнейшие», – сказал Терещенко.
Как «Авангарду» поступить с Ги Буше?2235 голосов
Уволить
Оставить
Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?11225 голосов
Локомотив
Авангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Это и был скрытый финал по всем правилам и драмам хоккея,реальный финал не будет таким интересным 100%
Смешанные чувства по поводу финала. Честно говоря, не жду искромётного хоккея, но очень надеюсь, что не будет одной лишь унылой возни вдоль бортов в ожидании ошибок соперника...
Так и в прошлом году скрытый финал был между Локомотивом и Авангардом, это все признавали, и тренеры, и сами хоккеисты
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем