Алексей Василевский: «Андрей заслужил «Везину». Болельщики в Тампе любят его и Кучерова. За хоккеем в городе следят очень пристально, всегда собирается полная арена»

Защитник «Салавата Юлаева » Алексей Василевский высказался о шансах своего брата Андрея выиграть «Везина Трофи».

Ранее стало известно, что Андрей Василевский («Тампа»), Илья Сорокин («Айлендерс») и Джереми Сваймен («Бостон») номинированы на приз, который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ .

– Ваш брат Андрей провел сильный регулярный чемпионат, хотя в плей-офф не все получилось. Реально ли ему побороться за «Везину»?

– Я думаю, что Андрей действительно заслужил «Везину». Болельщики его и Кучерова очень любят в Тампе. За хоккеем в городе следят очень пристально. Всегда собирается полная арена.

– Часто ли удается посещать Тампу?

– В Тампе я был всего один раз за эти долгие годы, что Андрей играет в НХЛ. В позапрошлом году побывали там. Очень классный, спокойный и красивый город.

Также мы ездили в Орландо – в парк Universal со старшим сыном. Впервые были в Америке, нам понравилось, – сказал Василевский.