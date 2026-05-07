Дмитрий Губерниев: «Локомотив» на эмоциональном подъеме. Не думаю, что даже после такой серии с Омском они физически окажутся не готовы бороться за Кубок Гагарина. Финал будет прекрасным»

Губерниев высказался о победе «Локомотива» над «Авангардом» в плей-офф.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе «Локомотива » над «Авангардом » в полуфинале Кубка Гагарина.

В седьмом матче клуб из Омска уступил со счетом 3:4 во втором овертайме.

Ярославская команда по ходу серии уступала 1-3, в итоге победила со счетом 4-3. Финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом и «Ак Барсом » стартует 11 мая.

«Многие предполагали, что «Авангард» пройдет «Локомотив», но омичи опять проиграли, ярославцы совершали просто удивительные камбэки.

Сейчас без толку говорить, кто фаворит в финале Кубка Гагарина, но «Локомотив» на невероятном эмоциональном подъеме. Не думаю, что даже после такой серии с Омском они физически окажутся не готовы бороться за Кубок Гагарина. Финал будет прекрасным, пусть победит сильнейший», – сказал Губерниев.