Дмитрий Губерниев: «Локомотив» на эмоциональном подъеме. Не думаю, что даже после такой серии с Омском они физически окажутся не готовы бороться за Кубок Гагарина. Финал будет прекрасным»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе «Локомотива» над «Авангардом» в полуфинале Кубка Гагарина.

В седьмом матче клуб из Омска уступил со счетом 3:4 во втором овертайме. 

Ярославская команда по ходу серии уступала 1-3, в итоге победила со счетом 4-3. Финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом и «Ак Барсом» стартует 11 мая.

«Многие предполагали, что «Авангард» пройдет «Локомотив», но омичи опять проиграли, ярославцы совершали просто удивительные камбэки.

Сейчас без толку говорить, кто фаворит в финале Кубка Гагарина, но «Локомотив» на невероятном эмоциональном подъеме. Не думаю, что даже после такой серии с Омском они физически окажутся не готовы бороться за Кубок Гагарина. Финал будет прекрасным, пусть победит сильнейший», – сказал Губерниев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Прекратите этому арлекину задавать вопросы о хоккее.
Ответ Melnikov1968
Прекратите этому арлекину задавать вопросы о хоккее.
прекратити комментировать над его ....
Причём тут Губерниев спрашивается
Очень давно ждем прекрасный ФИНАЛ, вдвойне приятнее будет обыграть воодушевленную команду!
Губу гнать надо от всех
Материалы по теме
Валерий Каменский: «Локомотив» – молодцы, проявили чемпионский характер, «Авангарда» просто не хватило физически. В финале будет интереснейшая серия»
7 мая, 13:58
Пономарев о том, остались ли вопросы к «Локомотиву»: «Хоккей – не футбол, здесь не время падать и кривляться. Все случается, они были в нашем положении. Нужно сделать выводы»
7 мая, 13:18
Владимир Крикунов: «Локомотив» совершил почти невозможное. Команда физически готова, а «Авангард» начинал вроде хорошо, потом раз – и сдавали»
7 мая, 12:45
