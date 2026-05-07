Кадейкин подпишет контракт с «Автомобилистом» на 2 года («СЭ»)

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Срок контракта Кадейкина с «Трактором» истекает 31 мая, после этого он официально оформит соглашение с командой из Екатеринбурга.

В регулярном чемпионате-2025/26 на счету 32-летнего форварда 68 матчей и 33 (13+20) очка. В плей-офф-2026 он провел 5 игр, отметившись 2 (1+1) баллами.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Потенциально хорошая замена Бывальцеву в 3 звено. Были еще слухи об обмене Савчука из Лады, но он скорее под второе звено, как замена Волку
Если реально за такие деньги в третье звено ! То это очень сильно
Ну пишут про 60. Сильного здесь ниче нет, но в целом просто адекватная зп за универсального центра
Александру спасибо за всё, но 60 миллионов за роль третьего центра - это жирновато даже с учетом его игры на точке.
На точке хорош, но последний сезон ооооочень медленно двигался. На свои деньги не сыграл, как и все топы Трактора. Допускаю, что дело было в руководителях, которые свой карман поставили выше результата, отсюда и отношение команды к делу.
Он и на половину денег не сыграл. Еще есть такие как Глотов , Светлаков, Корешков, наш "гений" Волков точно получил лткаты за такие гонорары ( иначе не объяснить) и опять сидит вместе с Савиным на своем месте, нам болельщикам пора пикеты организовывать чтобы их убрать, просто обидно за великий клуб который гробят люди совершенно посторонние.
Извините , не Корешков , а Коршков конечно.
Интересно за сколько его подписали в отличие от Трактора , явно не за такое бабло как Трактор
60 в год.
Понятно, только Волков может платить , будто из своего кармана, хотя честно Кадейкин и 60 не стоит.
У Кудашева точно заиграет ,Кудашов слабины не дает как Заварухин
33 очка набирает вот и 33 мл руб нормальная цена с учетом возраста и должности занимаемой в третьем звене .
