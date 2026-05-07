Кадейкин подпишет контракт с «Автомобилистом» на 2 года («СЭ»)

Александр Кадейкин подпишет контракт с «Автомобилистом» на 2 года.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Срок контракта Кадейкина с «Трактором » истекает 31 мая, после этого он официально оформит соглашение с командой из Екатеринбурга.

В регулярном чемпионате-2025/26 на счету 32-летнего форварда 68 матчей и 33 (13+20) очка. В плей-офф-2026 он провел 5 игр, отметившись 2 (1+1) баллами.