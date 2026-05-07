Максим Сушинский: «Кузнецов усилит любой клуб в КХЛ, если будет играть в полную силу. Главное, пересмотреть свое отношение к хоккею. Думаю, его проблема в подготовке и физической форме»

Максим Сушинский высказался о будущем Евгения Кузнецова.

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался о будущем форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова.

Ранее агент 33-летнего хоккеиста Шуми Бабаев сообщил, что форвард покинет уфимский клуб.

«Если Кузнецов будет играть в полную силу, то усилит любой клуб в КХЛ. Главное, пересмотреть свое отношение к хоккею. Если это случится, Евгений сразу будет лучшим. Мы знаем, что он умеет.

От этого и надо отталкиваться, а не от того, что было последние пару лет. Думаю, что его проблема в подготовке и физической форме», – сказал Сушинский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Никакого усиления в игре ждать от Кузнецова не приходиться ,что и показало его нахождение в Салавате !
Уже и не знаешь, это Кузнецов глупый или люди, которые бесконечно обсуждают, что Кузе надо пересмотреть отношение к хоккею. Мне кажется Кузе все в кайф, и многие не могут этого понять.
Не усилить он уже никого.
Погодите, агент сейчас виртуально покатает его по нхл, потом к сентябрю найдут команду. А там окажется что не подготовлен потому что предсезонку с командой не проходил и т.д. Ну это я так, в фэнтези хоккей размышляю.
Супер эксперт! Так много "если бы да кабы"
А Кузнецов то хочет что-то пересматривать и всё вот это вот остальное? Ясно же что нет, и проблем у него с этим нет. Да и вообще умственные способности Кузи вызывают большие сомнения
Даже Лунтик был умнее Кузи.
если он будет играть в полную силу, то усилит любой клуб нхл. проблема не в силе, а в тараканах в голове.
Тут не к хоккею надо отношение пересматривать а к алкоголю и неким психоактивным веществам
Пусть почаще угрожает всем показать «кузькину мать», Хрущев давно тому назад с трибуны ООН всех припугнул и они в штанишки облегчились.
Вот именно, что всё упирается в это "ЕСЛИ". Вон пенсионер Радулов как играет. В любой команде лидер. А Кузя хоть раз был лидером? Ни разу. Мог феерить, но за спинами партнёров, а не как тот-же Радулов, который является мотором и сердцем команды. А Кузя просто весельчак, с которым можно посмеятся в раздевалке.
Заканчивать надо
