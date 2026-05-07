Максим Сушинский: «Кузнецов усилит любой клуб в КХЛ, если будет играть в полную силу. Главное, пересмотреть свое отношение к хоккею. Думаю, его проблема в подготовке и физической форме»

Максим Сушинский высказался о будущем Евгения Кузнецова.

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался о будущем форварда «Салавата Юлаева » Евгения Кузнецова .

Ранее агент 33-летнего хоккеиста Шуми Бабаев сообщил , что форвард покинет уфимский клуб.

«Если Кузнецов будет играть в полную силу, то усилит любой клуб в КХЛ . Главное, пересмотреть свое отношение к хоккею. Если это случится, Евгений сразу будет лучшим. Мы знаем, что он умеет.

От этого и надо отталкиваться, а не от того, что было последние пару лет. Думаю, что его проблема в подготовке и физической форме», – сказал Сушинский.