Максим Сушинский: «Кузнецов усилит любой клуб в КХЛ, если будет играть в полную силу. Главное, пересмотреть свое отношение к хоккею. Думаю, его проблема в подготовке и физической форме»
Максим Сушинский высказался о будущем Евгения Кузнецова.
Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался о будущем форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова.
Ранее агент 33-летнего хоккеиста Шуми Бабаев сообщил, что форвард покинет уфимский клуб.
«Если Кузнецов будет играть в полную силу, то усилит любой клуб в КХЛ. Главное, пересмотреть свое отношение к хоккею. Если это случится, Евгений сразу будет лучшим. Мы знаем, что он умеет.
От этого и надо отталкиваться, а не от того, что было последние пару лет. Думаю, что его проблема в подготовке и физической форме», – сказал Сушинский.
Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?11225 голосов
Локомотив
Авангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А Кузнецов то хочет что-то пересматривать и всё вот это вот остальное? Ясно же что нет, и проблем у него с этим нет. Да и вообще умственные способности Кузи вызывают большие сомнения