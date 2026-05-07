Пономарев о том, остались ли вопросы к «Локомотиву»: «Хоккей – не футбол, здесь не время падать и кривляться. Все случается, они были в нашем положении. Нужно сделать выводы»

Форвард «Авангарда» Пономарев высказался о поражении от «Локомотива».

Форвард «Авангарда » Василий Пономарев высказался о поражении от «Локомотива » (3-4 в серии) в полуфинале Кубка Гагарина.

В седьмом матче команда тренера Ги Буше уступила со счетом 3:4 во втором овертайме.

– За тридцать секунд до конца шестого матча серии вас уже видели в финале, что произошло с командой?

– Думаю, что по моментам с пропущенными голами лучше задать вопросы тренеру. Мы полностью выложились и отдали себя игре, делали все, что в наших силах. Иногда бывает так, что не получается, но это хороший урок на будущее.

– В чем в этой серии «Локомотив» был сильнее?

– Я не тот человек, который вам ответит. Сам не знаю ответа на этот вопрос. В данный момент полнейшее опустошение, очень тяжело говорить, чего не хватило.

– Можно сказать, что такое поражение закаляет?

– Согласен с вами. Чтобы дойти до того уровня, где они сейчас, «Локомотив» в финале проигрывал 0-4. Для нас это будет хорошим опытом, чтобы закалить нашу команду.

Возможно, высшие силы направили для нас такой урок, чтобы мы научились и в следующем году не допускали ошибок, которые были сегодня.

– Вы с уважением говорите о «Локомотиве», несмотря на то, что в серии было много не самых хоккейных вещей. Действительно к сопернику сейчас только уважение есть? Или все равно какие-то вопросики остались?

– Посмотрите на меня. Конечно, серия была тяжелой. Но скажу так: хоккей – не футбол. Здесь не время падать и кривляться. Все случается. Они были в нашем положении. Нужно сделать выводы и в следующем году не допускать таких ошибок, – сказал Пономарев.