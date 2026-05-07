Бабаев о вылете «Авангарда»: «Бог не Тимошка – видит немножко. Если «Металлург» проиграл из-за моментов, связанных с хоккеем, то у Омска были не только игровые моменты»

Бабаев о вылете «Авангарда»: Бог не Тимошка – видит немножко.

Агент Шуми Бабаев высказался о поражении «Авангарда» от «Локомотива » в полуфинале Кубка Гагарина (3-4).

«Понятно, что это тренерское поражение. Ги Буше говорит, что ему не хватало лавки, а он весь сезон использовал 18 игроков. Смешно слышать эти оправдания. Я ничего не имею против «Авангарда», и там играют мои ребята. Многие игроки провели свои лучшие сезоны. Эта команда была достойна, чтобы участвовать в финале. Но есть вещи вне хоккея, которые не позволили это сделать. Можно сказать так: Бог не Тимошка – видит немножко.

Один игрок вел себя некрасиво и, когда все пошло хорошо, говорил: «У нас нет теперь токсичных игроков Ткачева и Буше, и все – мы чемпионы». А как только заковырялись, так все и развалилось. И как вело себя руководство… Не знаю, это было осознано или нет, но некоторым игрокам приходилось менять агентов, чтобы подписать контракт с «Авангардом». И главный тренер вел себя некрасиво по отношению ко всем участникам процесса – игрокам и тренерам других команд, судьям, лиге. А к нему пошли навстречу и разломали всю вертикаль: привезли для ВХЛ никакого тренера из Северной Америки и увеличили ему еще зарплату. Акцент сделали на результате, а не на воспитании своих игроков. В итоге мы видим, что случилось.

Жалко ребят из «Авангарда », они старались, провели хороший сезон. У Маклауда уже не было сил в конце. Если «Металлург» проиграл из-за моментов, связанных с хоккеем, и индивидуальных ошибок игроков. То в случае с «Авангардом» были не только игровые моменты. Жалко, что мои хоккеисты, которые играют в Омске, не добрались до Кубка, но как есть, так есть», – сказал Бабаев.