Бабаев о вылете «Авангарда»: «Бог не Тимошка – видит немножко. Если «Металлург» проиграл из-за моментов, связанных с хоккеем, то у Омска были не только игровые моменты»
Агент Шуми Бабаев высказался о поражении «Авангарда» от «Локомотива» в полуфинале Кубка Гагарина (3-4).
«Понятно, что это тренерское поражение. Ги Буше говорит, что ему не хватало лавки, а он весь сезон использовал 18 игроков. Смешно слышать эти оправдания. Я ничего не имею против «Авангарда», и там играют мои ребята. Многие игроки провели свои лучшие сезоны. Эта команда была достойна, чтобы участвовать в финале. Но есть вещи вне хоккея, которые не позволили это сделать. Можно сказать так: Бог не Тимошка – видит немножко.
Один игрок вел себя некрасиво и, когда все пошло хорошо, говорил: «У нас нет теперь токсичных игроков Ткачева и Буше, и все – мы чемпионы». А как только заковырялись, так все и развалилось. И как вело себя руководство… Не знаю, это было осознано или нет, но некоторым игрокам приходилось менять агентов, чтобы подписать контракт с «Авангардом». И главный тренер вел себя некрасиво по отношению ко всем участникам процесса – игрокам и тренерам других команд, судьям, лиге. А к нему пошли навстречу и разломали всю вертикаль: привезли для ВХЛ никакого тренера из Северной Америки и увеличили ему еще зарплату. Акцент сделали на результате, а не на воспитании своих игроков. В итоге мы видим, что случилось.
Жалко ребят из «Авангарда», они старались, провели хороший сезон. У Маклауда уже не было сил в конце. Если «Металлург» проиграл из-за моментов, связанных с хоккеем, и индивидуальных ошибок игроков. То в случае с «Авангардом» были не только игровые моменты. Жалко, что мои хоккеисты, которые играют в Омске, не добрались до Кубка, но как есть, так есть», – сказал Бабаев.
а руководство клуба, для которого нет потолка зарплат и тренер, который ездит по отпускам во время сезона и не интересуется своей скамейков - нет)
Тыщу раз ещё закается, змеюка подколотная… :)
удивляюсь я которой год, как болелы, которые так хотят чтобы КХЛ был бизнесом, ненавидят этих агентов, которые и являются то одной из важнейших составляющей бизнес-системы хоккея, они формируют рынок - агенты выбивают из менеджеров лучшие условия для своих клиентов, а менеджеры формируют составы, обрезают их хотелки. где то посередине они договариваются. когда кто то говорит о переоцененных или недооцененных игроках, это значит, что где-то лоханулся либо какой то ГМ либо какой то агент. и профессиональный хоккей без них не может жить. это не советский хоккей вам где агенты и ГМы были не нужны. там тренер выбивал из завода машину квартиру и дачу нужному игроку или наоборот загонял его за Можай. а что зарплаты в конвертах где то платят или потолки дырявые - это проблемы не агентов, а руководства КХЛ, которое не может обеспечить выполнение собственных правил.