Сушинский о вылете «Авангарда»: «Ведя в счете, перестали играть в свой хоккей, который не давал «Локомотиву» ничего сделать. Команда начала бояться и отдала инициативу»

Сушинский о вылете «Авангарда»: ведя в счете, перестали играть в свой хоккей.

Бывший нападающий «Авангарда» Максим Сушинский высказался о поражении омской команды от «Локомотива » в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина (3:4 ОТ).

«В седьмом матче с «Авангардом» случилось то же самое, что было на протяжении всей серии. Когда они вели в счете, откатились в оборону и перестали играть в свой хоккей, который не давал «Локомотиву» ничего сделать. Почему-то команда начала бояться играть и полностью отдала инициативу. Если какие-то игры им удавалось вытащить, то последние два матча сложились ужасно. Нельзя так делать, ведя в две шайбы.

Это чисто тренерская работа, которую ребята выполняли. В таких играх, когда все получается, надо продолжать показывать свой хоккей. Сумасшедшая серия, но у «Авангарда » сказалась длина лавки. Молодежи совсем нет, пришлось играть в 11 нападающих. Странная ошибка, учитывая, что форварды делают больший объем работы», – сказал Сушинский.