  • Сушинский о вылете «Авангарда»: «Ведя в счете, перестали играть в свой хоккей, который не давал «Локомотиву» ничего сделать. Команда начала бояться и отдала инициативу»
Сушинский о вылете «Авангарда»: «Ведя в счете, перестали играть в свой хоккей, который не давал «Локомотиву» ничего сделать. Команда начала бояться и отдала инициативу»

Бывший нападающий «Авангарда» Максим Сушинский высказался о поражении омской команды от «Локомотива» в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина (3:4 ОТ). 

«В седьмом матче с «Авангардом» случилось то же самое, что было на протяжении всей серии. Когда они вели в счете, откатились в оборону и перестали играть в свой хоккей, который не давал «Локомотиву» ничего сделать. Почему-то команда начала бояться играть и полностью отдала инициативу. Если какие-то игры им удавалось вытащить, то последние два матча сложились ужасно. Нельзя так делать, ведя в две шайбы.

Это чисто тренерская работа, которую ребята выполняли. В таких играх, когда все получается, надо продолжать показывать свой хоккей. Сумасшедшая серия, но у «Авангарда» сказалась длина лавки. Молодежи совсем нет, пришлось играть в 11 нападающих. Странная ошибка, учитывая, что форварды делают больший объем работы», – сказал Сушинский. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
Просто Дунька Маклауд, Португальский и мафиози Чеккони устали тянуть лямку в три головы. А ещё,самое главное,у Локомотива логотип Л присутствует на форме,а Омска буква Г на плечах англицкая . И что эта буква Г означает, наверно, что-то нехорошее. Вот оно и случилось в итоге)).
Тут-то нельзя делать «Локо» на ноль. Так-то, кроме второй игры, «Локомотив» имел колоссальное преимущество по игре в атаке. Почти двукратное преимущество времени атаки. При этом первый матч выиграла «Ава» хотя там соотношение времени атаки 18-9. Но вся серия так и прошла: 128 минут время в атаке «Локо» и 75 у «Авы», тут не было, что «Авангард» когда то разрешал, а когда-то не давал, но при большом преимуществе «Локо» забрал две игры, и одну игру (вторую) они играли на равных.
Действительно. И куда бы тогда делся Локомотив. Стоял бы и смотрел. Сушинский познал хоккей
Ну познал не познал, но явно достаточно в нем варится, чтобы иметь право высказать свою точку зрения.
Динамо тоже играло в трусливый хоккей, ведя в счёте, выстраивались на своей синей и доигрались.
Бензина не хватила Максим, позвонил бы мне, я бы тебе сказа причину
Все верно, но Ги Буше упрям и напрасно гнет своё. Авангард должен был быть в финале.
Очканул Авангард в шестой игре. Спокойно мог все решить. Но нет, пробросы, суета, нервяк. Получайте.
