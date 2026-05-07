Губерниев о Ротенберге: «Роман Борисович не пропадет и скоро возглавит команду КХЛ. Я в него как в тренера верю, с ним в лиге будет профессиональнее и веселее»

Губерниев о Ротенберге: он не пропадет и скоро возглавит команду КХЛ.

Ведущий и комментатор «Матч ТВ » Дмитрий Губерниев высказался о Романе Ротенберге .

«Роман Борисович, мне кажется, не пропадет и в ближайшее время возглавит ту или иную команду КХЛ . Я в него как в тренера по‑прежнему верю, желаю ему всяческих удач.

С ним в лиге будет и профессиональнее, и веселее», – сказал Губерниев.

С 2022 по 2025 год Ротенберг возглавлял СКА .