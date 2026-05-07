«Сибирь» подписала двусторонний контракт с Климовичем на год
Новосибирский клуб подписал двусторонний контракт с 22-летним нападающим сроком на один год.
Климович является воспитанником «Сибири», он провел за команду 153 матча в КХЛ, набрав 24 очка (12+12).
В этом сезоне на его счету 9 (4+5) очков в 53 матчах FONBET Чемпионата КХЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Сибири»
Скорости не хватает, а так трудяга.
Хорошая новость
