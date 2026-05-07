«Сибирь» подписала двусторонний контракт с Климовичем на год

«Сибирь» продлила контракт с Климовичем.

Новосибирский клуб подписал двусторонний контракт с 22-летним нападающим сроком на один год.

Климович является воспитанником «Сибири », он провел за команду 153 матча в КХЛ, набрав 24 очка (12+12).

В этом сезоне на его счету 9 (4+5) очков в 53 матчах FONBET Чемпионата КХЛ.