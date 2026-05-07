12

Сурин о серии с «Авангардом»: «Не знаю, что должно случиться, чтобы еще раз такое пережить. Если честно, не хочется»

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин поделился эмоциями от серии с «Авангардом» в полуфинале Кубка Гагарина (4-3). 

В шестом матче серии ярославцы отыграли две шайбы на последней минуте 3-го периода и перевели игру в овертайм, где одержали победу. В седьмой игре команда Боба Хартли также отыграла отставание в два гола и победила в дополнительное время, выйдя в финал. 

Это самая невероятная и эмоциональная серия в вашей карьере?

– Да, конечно. Даже не знаю, что должно случиться, чтобы еще раз что‑то такое пережить. Очень приятно, это хороший большой опыт. Но если говорить честно, то не хочется.

Три финала за три последних года говорят о том, что «Локомотив» – самая топовая команда КХЛ в данный момент?

– Выход в финал этого не определяет, все будет зависеть от конца сезона, – сказал Сурин.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сурин в начале серии и Сурин в конце серии - два разных Сурина)
Ответ VolchoK
Взрослеет)) Устаёт)) Мудреет))
Да уж, валидольная серия.
Нужно теперь очень постараться в финальной серии, Егор !...
Судя по нарезкам из Гола встреча Яшкина с Суриным обещает быть жаркой )
Хорошую подготовку конечно прошел Сурин перед отъездом в НХЛ, в силовой игре как минимум не растеряется там.
Сурин после серии с Авангардом , стал 40 летним Суриновым
Егор играй в финале чисто без удалений - не откликаясь на провокации соперников с холодной головой и горячим сердцем !
Паник и Сурин самые мерзкие игроки в финале!!!паник вообще больной выродок!Ак Барс вас накажет!
Ответ AkBars555
А Радулов? Забыли дядю Сашу!
Завидуйте молча)
Ответ Юрий Проворов_1116573641
Зачем Паник, что то кричал Серебрекову после пропущенный решающий гола? Это ли не показатель, что как человек он падаль
Да пёс с ним
