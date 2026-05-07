Сурин о серии с «Авангардом»: «Не знаю, что должно случиться, чтобы еще раз такое пережить. Если честно, не хочется»

Сурин высказался о развязке серии с «Авангардом».

Нападающий «Локомотива » Егор Сурин поделился эмоциями от серии с «Авангардом » в полуфинале Кубка Гагарина (4-3).

В шестом матче серии ярославцы отыграли две шайбы на последней минуте 3-го периода и перевели игру в овертайм, где одержали победу. В седьмой игре команда Боба Хартли также отыграла отставание в два гола и победила в дополнительное время, выйдя в финал.

– Это самая невероятная и эмоциональная серия в вашей карьере?

– Да, конечно. Даже не знаю, что должно случиться, чтобы еще раз что‑то такое пережить. Очень приятно, это хороший большой опыт. Но если говорить честно, то не хочется.

– Три финала за три последних года говорят о том, что «Локомотив» – самая топовая команда КХЛ в данный момент?

– Выход в финал этого не определяет, все будет зависеть от конца сезона, – сказал Сурин.