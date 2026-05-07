  Шалунов – лучший нападающий полуфиналов Кубка Гагарина по версии КХЛ, Миллер – лучший защитник, Серебряков – лучший вратарь, Терехов – лучший новичок
Шалунов – лучший нападающий полуфиналов Кубка Гагарина по версии КХЛ, Миллер – лучший защитник, Серебряков – лучший вратарь, Терехов – лучший новичок

КХЛ назвала лучших игроков прошедших полуфиналов Кубка Гагарина.

Комиссия по определению лучших хоккеистов на основании статистических данных, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро КХЛ, и аналитической оценки матчей определила лучших игроков полуфинальной стадии плей-офф Кубка Гагарина в четырех номинациях.

Лучшим вратарем в четвертый раз в карьере признан Никита Серебряков («Авангард»), одержавший три победы в семи матчах с коэффициентом надежности 2,00. По его воротам было нанесено 258 бросков, из которых он отразил 93,8% ОБ. 

Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Митчелл Миллер («Ак Барс»), набравший 5 (0+5) очков в пяти матчах раунда с показателем полезности «+3». 

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Максим Шалунов («Локомотив»), набравший 6 (5+1) очков в семи матчах с показателем полезности «+4». 

Лучшим новичком во второй раз в карьере признан Степан Терехов («Ак Барс»), завершивший пять матчей раунда с показателем полезности «+3». Среднее игровое время составило 17 минут и 5 секунд.

На звание лучшего новичка номинируются игроки 2004 года и моложе, проведшие в предыдущих сезонах суммарно не более 20 игр в КХЛ.

В полуфинальных сериях было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 90 хоккеистов (6 вратарей, 30 защитников и 54 нападающих). Средняя результативность 5,42 шайбы за игру.

В финале Кубка Гагарина встретятся «Локомотив» и «Ак Барс». В 1/2 финала команды прошли «Авангард» (4-3) и «Металлург» (4-1) соответственно. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт КХЛ
Радулов - просто лучший!))))
Ответ Евгений Исаев
Радулов - просто лучший!!!!
В номинации - лучший Дед)
Ответ Евгений Исаев
Радулов - просто лучший!!!!
Но Галиматор ему....100% пожелает в финале Хаерле кич!)))
За 3 победы в 7 матчах лучшего вратаря дают? Вроде Билялов против лучшей атаки в лиге играл и во многом зарешал и идет дальше
Вот много в Кхл отличных игроков иностранцев, но таких как Миллер наверное нету. Молодой, талантливый, отличное катание, хороший бросок, видит площадку здорово и плюс ко всему очень скромный. Просто будущая звезда КХЛ, Ак барс поймал удачу, возле него и надо строить команду в будущем.
В номинации Лучший дед - Радулова можно было бы все раунды не вычеркивать
Миллер красава, был признан лучшим защитником в 1 раунде, и сейчас. А Терехов два раунда подряд лучший новичок! Молодцы
Буше - лучший рубщик мяса. Потомственный. Фамилия обязывает.
не все миллеры, одинаково бесполезны
