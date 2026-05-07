«Металлург» объявил об уходе Набокова

«Металлург» сообщил, что Набоков покидает клуб.

23-летний голкипер Илья Набоков покинул «Металлург».

В 2025 году вратарь подписал контракт с «Колорадо», после чего уральский клуб арендовал хоккеиста на сезон.

«Официально: голкипер Илья Набоков покидает «Металлург». Действие соглашения между нашим клубом и «Колорадо Эвеланш» из НХЛ , в рамках которого вратарь выступал в КХЛ в сезоне-2025/26, официально прекращено.

Илья Набоков – воспитанник магнитогорского хоккея. Голкипер прошел всю вертикаль «Металлурга » от детско-юношеской спортивной школы до основной команды. В КХЛ вратарь дебютировал в сезоне-2022/23 и уже на следующий год Илья выиграл конкуренцию за место в составе. В сезоне-2023/24 он стал не только основным голкипером команды, но и чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина, а также был признан самым ценным игроком плей-офф и лучшим новичком сезона-2023/24.

В регулярном чемпионате-2025/26 на счету Ильи Набокова 38 матчей за «Металлург», в которых он одержал 22 победы при 90,1% отраженных бросков и коэффициента надежности 2,74. В плей-офф-2025/26 голкипер сыграл в семи встречах и одержал две победы при 89,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,53», – говорится в сообщении российского клуба.