«Металлург» объявил об уходе Набокова

«Металлург» сообщил, что Набоков покидает клуб.

23-летний голкипер Илья Набоков покинул «Металлург».

В 2025 году вратарь подписал контракт с «Колорадо», после чего уральский клуб арендовал хоккеиста на сезон.

«Официально: голкипер Илья Набоков покидает «Металлург». Действие соглашения между нашим клубом и «Колорадо Эвеланш» из НХЛ, в рамках которого вратарь выступал в КХЛ в сезоне-2025/26, официально прекращено.

Илья Набоков – воспитанник магнитогорского хоккея. Голкипер прошел всю вертикаль «Металлурга» от детско-юношеской спортивной школы до основной команды. В КХЛ вратарь дебютировал в сезоне-2022/23 и уже на следующий год Илья выиграл конкуренцию за место в составе. В сезоне-2023/24 он стал не только основным голкипером команды, но и чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина, а также был признан самым ценным игроком плей-офф и лучшим новичком сезона-2023/24.

В регулярном чемпионате-2025/26 на счету Ильи Набокова 38 матчей за «Металлург», в которых он одержал 22 победы при 90,1% отраженных бросков и коэффициента надежности 2,74. В плей-офф-2025/26 голкипер сыграл в семи встречах и одержал две победы при 89,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,53», – говорится в сообщении российского клуба.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?11224 голоса
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
logoНХЛ
logoМеталлург Мг
logoИлья Набоков
переходы
logoКХЛ
logoКолорадо
Надо порадоваться и пожелать успехов! Круто будет, если получится!
Тот момент, что пока Набоков год был в кхл, у колорадо появилось 2 столпа в нхл, с которыми тяжело будет конкурировать. Посмотрим, что из этого выйдет
Обменяют в другой клуби и усилятся, тоже проблема. Не он первый, не он последний.
Более того, она может надеяться, что его выпустят на пару игр, он им понравится и как актив он вырастет в цене, после чего его можно трейдануть еще выгоднее. В общем, для Колорадо тут минусов нет.
Если адаптируется в Америке и будет требователен к себе, то карьера получится. Не все же Хабибулины и Бобровские, можно быть и вратарем второго десятка и очень полезным, не вижу в этом проблемы
Там вратарей второго десятка пруд пруди. Не станет топом - перейдет в АХЛ.
Вратарей там действительно пруд пруди,но никто от хорошего воротчика не откажется. Поэтому, удачи!
Делов натворил в последней игре и спокойно ушел 👍😁
Желаю Илье успехов и укреплять своей игрой в НХЛ реноме и фирменный знак "Голкипер из России".
Ну, а после проходного двора, который по недоразумению называют "защита" в Металлурге - я надеюсь, будет даже легче.
Удачи, земляк! У нас из Каслинского района еще не было нхловцев)
Тяжелый сезон у Илья подучился,наверное худший в Магнитке
Думаю товарищ через год два вернется в кхл, в клуб середняк. Поработает над собой не поработает чего тут гадать, захотел бы уже улучшил бы результаты чего ему мешало здесь
чтоб играть хорошо в НХЛ ,надо дома играть хорошо в КЛХ, посмотрите все вратари которые уехали в НХЛ у них была хорошая статистика дома, а этот сезон и вернется!
Да сколько уже можно писать про это. Пусть катится колбаской.
