  • «Торонто» выберет Маккенну на драфте НХЛ по мнению Баттона, «Сан-Хосе» – Рида, «Ванкувер» – Мэлотру, «Чикаго» – Стенберга
«Торонто» выберет Гэвина Маккенну на драфте НХЛ по мнению Крэйга Баттона.

Эксперт TSN Крэйг Баттон опубликовал предварительный вариант выбора хоккеистов на драфте НХЛ-2026.

По мнению Баттона, «Торонто», который выиграл драфт-лотерею, под первым номером выберет нападающего Гэвина Маккенну.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. н Гэвин Маккенна («Торонто»);

2. з Чейз Рид («Сан-Хосе»);

3. н Калеб Мэлотра («Ванкувер»);

4. н Ивар Стенберг («Чикаго»);

5. з Китон Верхофф («Рейнджерс»);

6. з Карсон Карелс («Калгари»);

7. з Даксон Рудольф («Сиэтл»);

8. н Тайнен Лоуренс («Виннипег»);

9. з Альбертс Смитс («Флорида»);

10. н Вигго Бьерк («Нэшвилл»).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
СХ возьмёт того, кто останется после выбора Торонто. На драфте всегда выбирают самых сильных из доступных, даже если нужен игрок на другую позицию. А в межсезонье поменяют кого-нибудь из молодых звёзд на готового защитника, зачем им ждать 3-5 лет пока Рид выйдет на проектную мощность, а может и не выйдет, а окажется бастом.
100%.
но для протокола - некоторые клубы все же выбирали "по позиции", а не по рейтингу (ну и чаще это было ошибкой). А журналист фантазирует, мягко говоря:).
А теперь посмотрите на драфт 2022 и рейтинги перед драфтом. Монреаль выбирает Слафковского, НДЖ нужен защитник - они берут Немеца, Аризона (Юта) Выбирают - Кули, и только 4ым пиком Сиэтл берёт Райта, который котировался безоговорочным первым номером драфта .
Итого, 3 команды прокатили первого номера по рейтингам, каждая команда по своим причинам.
Если Сан-Хосе реально захочет взять защитника, то логичным будет обменять 2 пик на 4 или 5, получив условно пик второго раунда и взять того же самого защитника под 4 или 5 номером
Да, акулам нужен защитник, но брать надо лучших, вне зависимости от позиции. А защитников потом можно обменять. В том числе, опытных - кепхит позволяет даже с учётом, что молодежь когда-то придется продлевать.
Не знаю об этом Риде, то вроде же МакКенна и стерео стенберг явные номера 1 и 2 на драфте.
Предположу, что журналист фантазирует о том, какому клубу на какую позицию требуется усиление, а не кто кого реально выберет.
https://youtu.be/6jf6eAYWqyA
Калеба в Ванкувер отправляют только потому что его отец, Мэнни Мэлотра, тренирует фарм Ванкувера. Потратить на него пик будет логичным, если Маккенну и шведа к тому моменту уже выберут. А если, как в данном случае, Сан Хосе возьмëт дефа, то проходить мимо Стенберга глупо.
Фарм Бриджпорта в своё время тренировал Brent Thompson, никто иной, как родной отец Тейджа Томпсона, который сейчас лидер Баффало. И что , да ничего.
Читая рейтинги/моки Баттона, каждый раз ловишь себя на мысли, что скучаешь по старине Бобу Маккензи. Тот был просто бог аналитики и инсайда. Вот уж на кого можно было ориентироваться. А то Баттон давно уже свалился в популистский трэш.
Ванкувер не пройдет мимо шведа)
А вообще видится большим разрыв между Маккеной и Стенбергом и всеми остальными. Вряд ли Ивар ниже второго пика упадает
Нужно брать лучшего из доступных. Обмен пика - такое себе мероприятие - много не дадут, поскольку знают,что это надо СХ, а рисков достаточно. Да и есть ли защитник на драфте, который сходу усилит ростер? Может лучше на рынке порыбачить - Калифорния привлекательное место.
Ну, там есть огромный минус в виде больших налогов.
А где они прям маленькие? В Магнитогорске разве что
Стенберг четвертым? Да ну нафиг. Если даже его вдруг не возмут "акулы", то уж Ванкувер шведа никак не пропустит
Акулы выберут Стенберга, НЙР центра.
Вы хоть видели состав Акул??? Не нужен им никакой форвард, у них защитников раз-два и обчелся. И в основе и в системе.
У Сан-Хосе и в прошлом сезоне было "защитников раз-два и обчелся", и в позапрошлом. Готового защитника на драфте нет. И напомню у Акул 2 выбора в 1м раунде. Посмотрите как они драфтовали посление сезоны.
а нахрена акулам так просто отдавать возможного будущего топа Стенберга и тупо забирать под вторым номером защитника. Думаю, что будут обмены пиков очередностью выбора, возможно с рейнджерс или с чикаго, на какие-то дополнительные плюшки.
«Филадельфия» не может пройти 2-й раунд плей-офф НХЛ с 2010 года. Клуб не выигрывает Кубок Стэнли с 1975-го
сегодня, 05:25
Капризов возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ с 14 очками в 9 играх. Куинн Хьюз и Марнер отстают на 1 балл, Холл – на 2
сегодня, 04:25
Капризов набрал 1+2 в 3-м матче серии с «Колорадо» и стал 1-й звездой. У него 14 очков и «+11» в 9 играх в текущем плей-офф
сегодня, 03:58Видео
«Миннесота» сократила отставание в серии с «Колорадо» (1-2) – 5:1 в 3-м матче. Капризов набрал 1+2, Куинн Хьюз – 1+1, Валльстедт отразил 35 из 36 бросков
сегодня, 03:46
Кубок Стэнли. «Филадельфия» вылетела от «Каролины», «Миннесота» забросила 5 шайб «Колорадо»
сегодня, 04:41
«Каролина» – 5-я команда в истории НХЛ с 8-0 со старта плей-офф. При текущем формате (с 1987 года) «Харрикейнс» первыми прошли 2 раунда без поражений
сегодня, 03:22
«Каролина» вышла в финал Востока в 4-й раз за 8 сезонов при Бринд’Аморе во главе команды. Прошлые серии были проиграны с общим счетом 1-12
сегодня, 03:10
Мичков без очков в серии с «Каролиной»: не сыграл в 4-м матче. У него 0+1 в 8 играх плей-офф
сегодня, 02:05
«Каролина» вышла в финал Востока 2-й раз подряд и сыграет с «Монреалем» или «Баффапо»
сегодня, 01:50
«Каролина» выбила «Филадельфию» в 2-м раунде (4-0), выиграв 4-й матч (3:2). Блэйк набрал 2+1 с голом в овертайме
сегодня, 01:38Видео
Фэйбер после 5:1 в 3-й игре с «Колорадо»: «Нет оправданий тому, как «Миннесота» сыграла в Денвере. Был слишком быстрый переход от серии с «Далласом». Сегодня мы показали свою игру»
13 минут назад
Кравчук о вылете «Авангарда»: «Травма Шарипзянова – ключевой момент. На финише он выходил на одной ноге – отсюда завалы Омска в концовках. Не уверен, что решение выпускать его было правильным»
25 минут назад
Ахтямов отразил 20 из 22 бросков в 5-м матче серии плей-офф АХЛ с «Лавалем» (3-2). Фарм «Торонто» вышел в финал дивизиона
52 минуты назад
Токкет о том, что болельщики долго аплодировали «Филадельфии» после 0-4 в серии с «Каролиной»: «Потрясающий момент. Для ребят это очень важно. Мы вернули наш клуб на карту»
сегодня, 05:40
Кубок Харламова. МХК «Спартак» и «Авто» определят второго финалиста плей-офф МХЛ в 7-м матче серии
сегодня, 05:10
Тарасенко в 3-м матче серии с «Колорадо»: ассист, 2 броска, 2 хита, 3 потери и «+1» за 12:27. У него 2+2 в 9 играх в текущем плей-офф
сегодня, 04:55
Ничушкин без очков в 3-м матче серии с «Миннесотой»: 1 бросок, 1 хит и «минус 1» за 13:25 – минимальное его время в текущем плей-офф
сегодня, 04:45
Вратарь «Колорадо» Уэджвуд пропустил 3 шайбы после 12 бросков «Миннесоты» в 3-м матче серии и был заменен. Блэквуд впервые сыграл в текущем плей-офф
сегодня, 04:35
22-летний Блэйк – самый молодой игрок «Каролины» с решающим голом в серии плей-офф. В истории франшизы он 2-й – рекорд у Ульфа Самуэльссона
сегодня, 03:34Видео
Свечников без очков в 4-м матче с «Флайерс»: 3 броска, 2 хита за 17:17. У него 1+2 в 8 играх плей-офф
сегодня, 02:18
