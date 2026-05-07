«Торонто» выберет Маккенну на драфте НХЛ по мнению Баттона, «Сан-Хосе» – Рида, «Ванкувер» – Мэлотру, «Чикаго» – Стенберга
«Торонто» выберет Гэвина Маккенну на драфте НХЛ по мнению Крэйга Баттона.
Эксперт TSN Крэйг Баттон опубликовал предварительный вариант выбора хоккеистов на драфте НХЛ-2026.
По мнению Баттона, «Торонто», который выиграл драфт-лотерею, под первым номером выберет нападающего Гэвина Маккенну.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. н Гэвин Маккенна («Торонто»);
2. з Чейз Рид («Сан-Хосе»);
3. н Калеб Мэлотра («Ванкувер»);
4. н Ивар Стенберг («Чикаго»);
5. з Китон Верхофф («Рейнджерс»);
6. з Карсон Карелс («Калгари»);
7. з Даксон Рудольф («Сиэтл»);
8. н Тайнен Лоуренс («Виннипег»);
9. з Альбертс Смитс («Флорида»);
10. н Вигго Бьерк («Нэшвилл»).
Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?11224 голоса
Локомотив
Авангард
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
но для протокола - некоторые клубы все же выбирали "по позиции", а не по рейтингу (ну и чаще это было ошибкой). А журналист фантазирует, мягко говоря:).
Итого, 3 команды прокатили первого номера по рейтингам, каждая команда по своим причинам.
Не знаю об этом Риде, то вроде же МакКенна и стерео стенберг явные номера 1 и 2 на драфте.
Предположу, что журналист фантазирует о том, какому клубу на какую позицию требуется усиление, а не кто кого реально выберет.
А вообще видится большим разрыв между Маккеной и Стенбергом и всеми остальными. Вряд ли Ивар ниже второго пика упадает