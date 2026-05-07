«Торонто» выберет Маккенну на драфте НХЛ по мнению Баттона, «Сан-Хосе» – Рида, «Ванкувер» – Мэлотру, «Чикаго» – Стенберга

«Торонто» выберет Гэвина Маккенну на драфте НХЛ по мнению Крэйга Баттона.

Эксперт TSN Крэйг Баттон опубликовал предварительный вариант выбора хоккеистов на драфте НХЛ-2026.

По мнению Баттона, «Торонто», который выиграл драфт-лотерею, под первым номером выберет нападающего Гэвина Маккенну.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. н Гэвин Маккенна («Торонто»);

2. з Чейз Рид («Сан-Хосе»);

3. н Калеб Мэлотра («Ванкувер»);

4. н Ивар Стенберг («Чикаго»);

5. з Китон Верхофф («Рейнджерс»);

6. з Карсон Карелс («Калгари»);

7. з Даксон Рудольф («Сиэтл»);

8. н Тайнен Лоуренс («Виннипег»);

9. з Альбертс Смитс («Флорида»);

10. н Вигго Бьерк («Нэшвилл»).