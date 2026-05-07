  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Минтюков во 2-м матче с «Вегасом»: впервые в плей-офф положительная полезность («+1»), 2 броска, 2 блок-шота и 19:55 на льду (4:14 – в меньшинстве)
1

Минтюков во 2-м матче с «Вегасом»: впервые в плей-офф положительная полезность («+1»), 2 броска, 2 блок-шота и 19:55 на льду (4:14 – в меньшинстве)

Павел Минтюков завершил с положительной полезностью матч с «Вегасом».

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков не сделал результативных действий во втором матче серии Кубка Стэнли против «Вегаса» (3:1, 1-1).

22-летний хоккеист завершил игру с полезностью «плюс 1», нанес два броска по воротам, заблокировал два броска соперника и провел на льду 19:55 (4:14 – в меньшинстве).

Впервые в этом плей-офф россиянин завершил матч с положительной полезностью. До этого его общий показатель полезности составлял «минус 5», после этого матча – «минус 4».

В активе Минтюкова еще нет набранных очков в 8 матчах Кубка Стэнли.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?11224 голоса
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoПавел Минтюков
logoАнахайм
logoНХЛ
logoВегас
logoКубок Стэнли
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Паша - лучший!! Сумел его Кью огранить, как надо!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дорофеев остался без очков во 2-м матче с «Анахаймом» при 13:20 на льду. В плей-офф сыграл меньше только в 1-й игре с «Ютой» – 12:39
7 мая, 07:24
У Барбашева прервалась 7-матчевая серия с очками в плей-офф. Форвард «Вегаса» нанес 5 бросков и сделал 8 хитов во 2-й игре с «Анахаймом»
7 мая, 05:38
Рекомендуем
Главные новости
«Филадельфия» не может пройти 2-й раунд плей-офф НХЛ с 2010 года. Клуб не выигрывает Кубок Стэнли с 1975-го
сегодня, 05:25
Капризов возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ с 14 очками в 9 играх. Куинн Хьюз и Марнер отстают на 1 балл, Холл – на 2
сегодня, 04:25
Капризов набрал 1+2 в 3-м матче серии с «Колорадо» и стал 1-й звездой. У него 14 очков и «+11» в 9 играх в текущем плей-офф
сегодня, 03:58Видео
«Миннесота» сократила отставание в серии с «Колорадо» (1-2) – 5:1 в 3-м матче. Капризов набрал 1+2, Куинн Хьюз – 1+1, Валльстедт отразил 35 из 36 бросков
сегодня, 03:46
Кубок Стэнли. «Филадельфия» вылетела от «Каролины», «Миннесота» забросила 5 шайб «Колорадо»
сегодня, 04:41
«Каролина» – 5-я команда в истории НХЛ с 8-0 со старта плей-офф. При текущем формате (с 1987 года) «Харрикейнс» первыми прошли 2 раунда без поражений
сегодня, 03:22
«Каролина» вышла в финал Востока в 4-й раз за 8 сезонов при Бринд’Аморе во главе команды. Прошлые серии были проиграны с общим счетом 1-12
сегодня, 03:10
Мичков без очков в серии с «Каролиной»: не сыграл в 4-м матче. У него 0+1 в 8 играх плей-офф
сегодня, 02:05
«Каролина» вышла в финал Востока 2-й раз подряд и сыграет с «Монреалем» или «Баффапо»
сегодня, 01:50
«Каролина» выбила «Филадельфию» в 2-м раунде (4-0), выиграв 4-й матч (3:2). Блэйк набрал 2+1 с голом в овертайме
сегодня, 01:38Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Фэйбер после 5:1 в 3-й игре с «Колорадо»: «Нет оправданий тому, как «Миннесота» сыграла в Денвере. Был слишком быстрый переход от серии с «Далласом». Сегодня мы показали свою игру»
13 минут назад
Кравчук о вылете «Авангарда»: «Травма Шарипзянова – ключевой момент. На финише он выходил на одной ноге – отсюда завалы Омска в концовках. Не уверен, что решение выпускать его было правильным»
25 минут назад
Ахтямов отразил 20 из 22 бросков в 5-м матче серии плей-офф АХЛ с «Лавалем» (3-2). Фарм «Торонто» вышел в финал дивизиона
52 минуты назад
Токкет о том, что болельщики долго аплодировали «Филадельфии» после 0-4 в серии с «Каролиной»: «Потрясающий момент. Для ребят это очень важно. Мы вернули наш клуб на карту»
сегодня, 05:40
Кубок Харламова. МХК «Спартак» и «Авто» определят второго финалиста плей-офф МХЛ в 7-м матче серии
сегодня, 05:10
Тарасенко в 3-м матче серии с «Колорадо»: ассист, 2 броска, 2 хита, 3 потери и «+1» за 12:27. У него 2+2 в 9 играх в текущем плей-офф
сегодня, 04:55
Ничушкин без очков в 3-м матче серии с «Миннесотой»: 1 бросок, 1 хит и «минус 1» за 13:25 – минимальное его время в текущем плей-офф
сегодня, 04:45
Вратарь «Колорадо» Уэджвуд пропустил 3 шайбы после 12 бросков «Миннесоты» в 3-м матче серии и был заменен. Блэквуд впервые сыграл в текущем плей-офф
сегодня, 04:35
22-летний Блэйк – самый молодой игрок «Каролины» с решающим голом в серии плей-офф. В истории франшизы он 2-й – рекорд у Ульфа Самуэльссона
сегодня, 03:34Видео
Свечников без очков в 4-м матче с «Флайерс»: 3 броска, 2 хита за 17:17. У него 1+2 в 8 играх плей-офф
сегодня, 02:18
Рекомендуем