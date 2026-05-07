Минтюков во 2-м матче с «Вегасом»: впервые в плей-офф положительная полезность («+1»), 2 броска, 2 блок-шота и 19:55 на льду (4:14 – в меньшинстве)

Защитник «Анахайма » Павел Минтюков не сделал результативных действий во втором матче серии Кубка Стэнли против «Вегаса » (3:1, 1-1).

22-летний хоккеист завершил игру с полезностью «плюс 1», нанес два броска по воротам, заблокировал два броска соперника и провел на льду 19:55 (4:14 – в меньшинстве).

Впервые в этом плей-офф россиянин завершил матч с положительной полезностью. До этого его общий показатель полезности составлял «минус 5», после этого матча – «минус 4».

В активе Минтюкова еще нет набранных очков в 8 матчах Кубка Стэнли.