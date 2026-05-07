Дорофеев остался без очков во 2-м матче с «Анахаймом» при 13:20 на льду. В плей-офф сыграл меньше только в 1-й игре с «Ютой» – 12:39

Павел Дорофеев не набрал очки во втором матче серии с «Анахаймом».

Нападающий «Вегаса » Павел Дорофеев не сделал результативных действий во втором матче серии Кубка Стэнли против «Анахайма » (1:3, 1-1).

Форвард завершил игру с показателем полезности «0», нанес один бросок по воротам и провел на льду 13:20 (2:43 – в большинстве).

В этом плей-офф россиянин меньше сыграл только в первом матче серии первого раунда с «Ютой» (4:2) – 12:39.

Дорофеев набрал 5 (4+1) очков при полезности «плюс 3» в 8 матчах розыгрыша Кубка Стэнли.