Дорофеев остался без очков во 2-м матче с «Анахаймом» при 13:20 на льду. В плей-офф сыграл меньше только в 1-й игре с «Ютой» – 12:39
Павел Дорофеев не набрал очки во втором матче серии с «Анахаймом».
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев не сделал результативных действий во втором матче серии Кубка Стэнли против «Анахайма» (1:3, 1-1).
Форвард завершил игру с показателем полезности «0», нанес один бросок по воротам и провел на льду 13:20 (2:43 – в большинстве).
В этом плей-офф россиянин меньше сыграл только в первом матче серии первого раунда с «Ютой» (4:2) – 12:39.
Дорофеев набрал 5 (4+1) очков при полезности «плюс 3» в 8 матчах розыгрыша Кубка Стэнли.
Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?11223 голоса
Локомотив
Авангард
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Паша , просыпайся. Ты нужен ! Здесь и сейчас
Че то Торт мудрит с Дорофеем.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем