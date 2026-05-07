«Радулов – великий. Только он мог такое сделать в 6-м матче с «Авангардом». Это киборг, у него столько энергии». Николаев про Александра

Илья Николаев: Радулов – великий.

Нападающий «Локомотива » Илья Николаев высказался о победе над «Авангардом » (4-3) в серии полуфинала Кубка Гагарина.

В седьмом матче команда тренера Боба Хартли выиграла со счетом 4:3 во втором овертайме.

– В такие моменты, в овертайме – каждый верит в тебя, а ты веришь в каждого. Силы сами генерируются.

Ты отдаешь все на льду, не задумываешься. У тебя не остается выхода – только побеждать. Но мы не находили силы – они у нас были изначально.

– Два пропущенных гола?

– Расстраиваться не было смысла. Весь вопрос был, как мы на это отреагируем. Мы сделали все правильно. Говорить можно много, но счет на табло.

– Камбэк в прошлой игре?

– Нам дало это уверенность, силы. Я такого не видел в истории хоккея.

Мы понимали, что возможно забрать серию. В этой игре мы понимали, что были у стенки. У них это было первый раз. На этом мы сыграли.

– Александр Радулов?

– Великий. Только он мог такое сделать в прошлом матче. Это киборг. У него столько энергии. Он очень хочет играть и побеждать, – сказал Илья Николаев .

