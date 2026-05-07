  • «Радулов – великий. Только он мог такое сделать в 6-м матче с «Авангардом». Это киборг, у него столько энергии». Николаев про Александра
«Радулов – великий. Только он мог такое сделать в 6-м матче с «Авангардом». Это киборг, у него столько энергии». Николаев про Александра

Нападающий «Локомотива» Илья Николаев высказался о победе над «Авангардом» (4-3) в серии полуфинала Кубка Гагарина.

В седьмом матче команда тренера Боба Хартли выиграла со счетом 4:3 во втором овертайме.

– В такие моменты, в овертайме – каждый верит в тебя, а ты веришь в каждого. Силы сами генерируются.

Ты отдаешь все на льду, не задумываешься. У тебя не остается выхода – только побеждать. Но мы не находили силы – они у нас были изначально.

– Два пропущенных гола?

– Расстраиваться не было смысла. Весь вопрос был, как мы на это отреагируем. Мы сделали все правильно. Говорить можно много, но счет на табло.

– Камбэк в прошлой игре?

– Нам дало это уверенность, силы. Я такого не видел в истории хоккея.

Мы понимали, что возможно забрать серию. В этой игре мы понимали, что были у стенки. У них это было первый раз. На этом мы сыграли.

Александр Радулов?

– Великий. Только он мог такое сделать в прошлом матче. Это киборг. У него столько энергии. Он очень хочет играть и побеждать, – сказал Илья Николаев.

Именно такого игрока нам не хватало в финале с Металлургом. Саня настоящий лидер, не то что аморфный Андронов, который не смог завести команду.
Я на протяжении 15 лет говорю о том, что Сашка Радулов - это великий игрок и настоящий профессионал своего дела, который своим примером вдохновляет на достижение целей. Понятное дело, что к нему можно относиться по-разному и что многие болельщики других команд, в которых он никогда не играл, любят его обзывать и оскорблять, но уверен на миллион процентов, что они были бы только рады, если бы он играл в их команде. Я помню случай, когда Салават играл в Уфе против Ак Барса, в который только-только перешёл Радул, и наши болельщики активно свистели в его сторону. Возможно, просто по-спортивному и без негатива, но находились и те "экземпляры", которые умудрялись выкрикивать какие-то оскорбления. И вот сидит рядом со мной на трибуне какой-то мужичок и говорит: "Какого хера вы на него орёте, дурачки, он вам вообще-то кубок выиграл!". Прошло уже много-много лет, а Сашка всё такой же заряженный, с горящими глазами хищник, который и в 40 лет является ориентиром в плане профессионализма и многим молодым даст фору.
В серии с Салаватом тут некоторые уфимские его оскорбляли и я помню свист трибун в его сторону после того как он поднялся после удара Панина ему в голову. Я еще написал в комментах, что память короткая у уфимских болел. Меня жутко заминусли за тот коммент. Видимо и правда память короткая...
Радулов - это просто сгусток энергии! Имел удовольствие наблюдать за ним вживую - с ЦСКА 4 января и со Спартаком 30 марта. Он, залетая на лавку, сходу всем накручивал хвоста и, такое ощущение, через 10 секунд уже был готов опять в бой! Человеку 40 лет - феноменально!!!! В нём прямо неуёмная жажда игры, жажда действий, спортивная жадность до шайбы, броска! Это естественно заводит коллектив в целом и, самое главное, мотивирует молодежь на хоккейные подвиги - блокировать броски, выжимать из себя при ускорениях и борьбе с соперником. На таких примерах и воспитываются будущие чемпионы! Безмерно рад и одновременно благодарен ему за то, что он в Локомотиве!
Радулов - это как последний СССРовский игрок в лиге
С Радуловым все понятно, но про Николаева тоже надо пару слов, абсолютно бестолковый в регулярке, но второй ПО подряд показывает себя отличным кубковым игроком для 4-го звена. Можно его весь сезон в Молоте держать и выпускать только в ПО, и это будет как ни странно хороший ход, хотя обычно наоборот, все, кому дают шанс из ВХЛ/МХЛ на время кубковых игр задвигаются глубоко :D
По этому сезону также можно говорить об игре Берёзкина)
А Алексеев? Пол сезона лавку полировал, а в плей офф как бьется!
Радулов топ конечно. Когда играл у нас в Салават Юлаеве, из разных концов Республики приезжали болельщики посмотреть вживую на этого энерджайзера!
Радул вторую молодость обрёл, помню как он Монреале поиграл, хорошо смотрелся, насился как бешенный, в ПО хорошо начали они тогда против Синих, он победную забил в одной игре первого раунда.
Быстрый дедушка!))
радулов молодец, вопросов нет. но когда 39летний хоккеист является практически лучшим в лиге, тогда возникают вопросы к уровню самой лиги.
Как написал один из комментаторов под новостью из этой серии плей-офф: «киборг помноженный на вечность». Саня не сдается сам и не дает сдаваться другим. Как бы к нему не относились за все его,иногда, сомнительные действия, но он украшение КХЛ, наш личный Леброн можно сказать.
