Андрей Разин: «Ак Барс» выявил все слабые места «Металлурга» – согласен их изменить. Весь сезон была очень хорошая атмосфера в раздевалке»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о готовности работать над слабыми сторонами команды.
В полуфинале Кубка Гагарина уральская команда проиграла «Ак Барсу» (1-4 в серии).
«У нас весь сезон была очень хорошая атмосфера внутри раздевалки.
Мы весь сезон прошли на одном дыхании, без спадов – это хоккейный нонсенс. Это благодаря коллективу, тренерскому штабу, всей атмосфере.
В плей-офф «Ак Барс» выявил все наши слабые места. И я согласен все эти слабые места изменить», – сказал Андрей Разин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
