Андрей Разин: «Ак Барс» выявил все слабые места «Металлурга» – согласен их изменить. Весь сезон была очень хорошая атмосфера в раздевалке»

Андрей Разин: «Ак Барс» выявил все слабые места «Металлурга».

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин рассказал о готовности работать над слабыми сторонами команды.

В полуфинале Кубка Гагарина уральская команда проиграла «Ак Барсу» (1-4 в серии).

«У нас весь сезон была очень хорошая атмосфера внутри раздевалки.

Мы весь сезон прошли на одном дыхании, без спадов – это хоккейный нонсенс. Это благодаря коллективу, тренерскому штабу, всей атмосфере.

В плей-офф «Ак Барс » выявил все наши слабые места. И я согласен все эти слабые места изменить», – сказал Андрей Разин.