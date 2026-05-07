  Андрей Разин: «Ак Барс» выявил все слабые места «Металлурга» – согласен их изменить. Весь сезон была очень хорошая атмосфера в раздевалке»
12

Андрей Разин: «Ак Барс» выявил все слабые места «Металлурга» – согласен их изменить. Весь сезон была очень хорошая атмосфера в раздевалке»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о готовности работать над слабыми сторонами команды.

В полуфинале Кубка Гагарина уральская команда проиграла «Ак Барсу» (1-4 в серии).

«У нас весь сезон была очень хорошая атмосфера внутри раздевалки.

Мы весь сезон прошли на одном дыхании, без спадов – это хоккейный нонсенс. Это благодаря коллективу, тренерскому штабу, всей атмосфере.

В плей-офф «Ак Барс» выявил все наши слабые места. И я согласен все эти слабые места изменить», – сказал Андрей Разин.

Ну наконец-то, хоть что-то услышал про слабые места ,и про то что Разин согласен их изменить .Работай Андрей Владимирович, изменений много должно быть .Извините ,но и себя надо изменить. Надо чтобы глаза у Вас горели ,как это было два года назад. Последнее время ,прошу пардона, у Вас корона только светилась. Удачи верим в команду, и в ваш тренерский опыт .
Понимаю Разина, эмоции сейчас кипят. Но он сейчас отдохнёт, поуспокоится и начнет делать выводы. Несомненно, он обладает тренерским талантом, руководит раздевалкой и понимает, как работать с молодежью. На данный момент я слежу за Магнитудой исключительно благодаря работе тренера.
Все у него получится, я верю. Действительно, сборная под его руководством может показать яркий атакующий хоккей. Успехов и удачи!
Мне кажется, главный талант Разина — это мотивация. То есть выглядит как хороший мотиватор, я не вижу каких-то чудо-стратегических решений. Чтобы он заморачивался с короткими сменами или наложением.Ну вот он выглядит как хороший мотиватор.
Мотиватор отличный, это правильно вы отметили .Для молодёжи это то что надо .А вот для остальных ,более опытных ,нужна ли лишняя мотивация .Может и обратный эффект быть .
Ну, вывод тут, что нужен центр Кабан и хотя бы один защитник Кабан,что возможно скажется на скорости
на следующей год условный Локомотив или Салават будет выявлять слабые места.....
