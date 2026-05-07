Форвард «Филадельфии» Кэйтс больше не сыграет в серии с «Каролиной» из-за травмы. У него 4 очка в 8 матчах плей-офф
Ноа Кэйтс пропустит остаток серии против «Каролины».
Нападающий «Филадельфии» Ноа Кэйтс из-за травмы нижней части тела больше не сыграет в серии второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (0-2).
27-летний форвард получил повреждение в ходе второй игры серии. В этом матче он провел на льду 20:53.
В текущем плей-офф американец набрал 4 (1+3) очка при полезности «минус 2» в 8 играх. Его статистику можно изучить по ссылке.
Из-за травмы Кэйтса «Флайерс» добавили в основной состав 19-летнего Джетта Лучанко.
Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?11223 голоса
Локомотив
Авангард
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем