Форвард «Филадельфии» Кэйтс больше не сыграет в серии с «Каролиной» из-за травмы. У него 4 очка в 8 матчах плей-офф

Ноа Кэйтс пропустит остаток серии против «Каролины».

Нападающий «Филадельфии» Ноа Кэйтс из-за травмы нижней части тела больше не сыграет в серии второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (0-2).

27-летний форвард получил повреждение в ходе второй игры серии. В этом матче он провел на льду 20:53.

В текущем плей-офф американец набрал 4 (1+3) очка при полезности «минус 2» в 8 играх. Его статистику можно изучить по ссылке .

Из-за травмы Кэйтса «Флайерс» добавили в основной состав 19-летнего Джетта Лучанко .