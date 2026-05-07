Защитник «Эдмонтона» Экхольм сыграет за сборную Швеции на ЧМ-2026. Форвард Самански выступит за Германию
35-летний защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм сыграет за сборную Швеции на ЧМ-2026.
В этом сезоне Экхольм набрал 41 (6+35) балл при полезности «плюс 31» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Для него этот чемпионат мира станет седьмым в карьере.
24-летний форвард «Ойлерс» Джошуа Самански выступит в составе сборной Германии. Он записал на свой счет 4 (2+2) очка при полезности «плюс 2» в 24 играх чемпионата НХЛ в этом сезоне.
ЧМ-2026 пройдет в швейцарских городах Цюрих и Фрибур с 15 по 31 мая.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Эдмонтона»
куча шведов может подъехать после окончания серии лавин с сотой. странно что финны из далласа до сих пор не решились. хотя, была олимпиада, не факт, может решили отдохнуть. У американцев весело, Ткачак старший, Гюнцель и Айкел, могут скорострельно войти в тройной золотой клуб уже в этом сезоне, если приедут и выиграют чм.
