Защитник «Эдмонтона» Экхольм сыграет за сборную Швеции на ЧМ-2026. Форвард Самански выступит за Германию

Маттиас Экхольм и Джошуа Самански сыграют на ЧМ по хоккею.

35-летний защитник «Эдмонтона » Маттиас Экхольм сыграет за сборную Швеции на ЧМ-2026.

В этом сезоне Экхольм набрал 41 (6+35) балл при полезности «плюс 31» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Для него этот чемпионат мира станет седьмым в карьере.

24-летний форвард «Ойлерс» Джошуа Самански выступит в составе сборной Германии . Он записал на свой счет 4 (2+2) очка при полезности «плюс 2» в 24 играх чемпионата НХЛ в этом сезоне.

ЧМ-2026 пройдет в швейцарских городах Цюрих и Фрибур с 15 по 31 мая.