Пономарев о серии с «Локомотивом»: «Последние матчи были для игроков, которые получают удовольствие от игры и любят хоккей, независимо от того, кто сколько денег зарабатывает»

Василий Пономарев прокомментировал поражение от «Локомотива».

Нападающий «Авангарда » Василий Пономарев высказался после поражения от «Локомотива » (3-4 в серии) в полуфинале Кубка Гагарина.

В седьмом матче команда тренера Ги Буше уступила со счетом 3:4 во втором овертайме.

– Казалось, что еще к концу второго периода игра была в ваших руках. Что пошло не так?

– К сожалению, я не видел, что было до начала третьего периода.

А дальше мы хорошо контролировали шайбу, но соперник в нужный момент включил следующую передачу и забил. Но, если честно, они заслужили это, потому что матч был очень тяжелый.

И вообще две последние игры были для хоккеистов, которые получают удовольствие от игры и искренне любят хоккей, независимо от того, кто сколько денег зарабатывает. Все от этого получили колоссальное удовольствие.

Очень больно и неприятно говорить, что мы проиграли, но могу считать себя счастливым человеком, потому что доходить в двух матчах до второго овертайма… Я не могу передать эмоции, от того, насколько больно и неприятно сейчас говорить, что мы проиграли, но в моменте мы отдали все. Даже не было сил на смену ехать.

Но иногда так складывается в жизни. Это хороший урок, который в дальнейшем нам поможет выиграть Кубок Гагарина , – сказал Василий Пономарев.