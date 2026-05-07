  Пономарев о серии с «Локомотивом»: «Последние матчи были для игроков, которые получают удовольствие от игры и любят хоккей, независимо от того, кто сколько денег зарабатывает»
Пономарев о серии с «Локомотивом»: «Последние матчи были для игроков, которые получают удовольствие от игры и любят хоккей, независимо от того, кто сколько денег зарабатывает»

Василий Пономарев прокомментировал поражение от «Локомотива».

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарев высказался после поражения от «Локомотива» (3-4 в серии) в полуфинале Кубка Гагарина.

В седьмом матче команда тренера Ги Буше уступила со счетом 3:4 во втором овертайме.

– Казалось, что еще к концу второго периода игра была в ваших руках. Что пошло не так?

– К сожалению, я не видел, что было до начала третьего периода.

А дальше мы хорошо контролировали шайбу, но соперник в нужный момент включил следующую передачу и забил. Но, если честно, они заслужили это, потому что матч был очень тяжелый.

И вообще две последние игры были для хоккеистов, которые получают удовольствие от игры и искренне любят хоккей, независимо от того, кто сколько денег зарабатывает. Все от этого получили колоссальное удовольствие.

Очень больно и неприятно говорить, что мы проиграли, но могу считать себя счастливым человеком, потому что доходить в двух матчах до второго овертайма… Я не могу передать эмоции, от того, насколько больно и неприятно сейчас говорить, что мы проиграли, но в моменте мы отдали все. Даже не было сил на смену ехать.

Но иногда так складывается в жизни. Это хороший урок, который в дальнейшем нам поможет выиграть Кубок Гагарина, – сказал Василий Пономарев.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?11222 голоса
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Вася молодец, по факту должен стать полноценным вторым центром после Маклауда. Пахал как надо, большой объем работы, и плюс важные шайбы забивал. Главное, чтобы требования к себе не снизил :)
Загонял их Буше. Видно было, что Локомотив посвежее.
Ну и в целом, камбэки Локомотива связываю не только с характером, но и с тем что лидеры Авангарда играли очень много времени и уставали. Поэтому и сценарий нескольких матчей, что пока Авангард свежий (в первой половине игры) - он посильнее и больше забивает. А к концу игры лидеры Омска сдыхают и уже Локо посильнее, появляется возможность отыгрываться.
Вася красава!
Очень круто, что хоккеисты обеих команд с большим уважением говорят друг о друге. Омичам не унывать! Характер Локо тоже ковался через поражения и слёзы болельщиков.
Жаль, сказалась 6 игра. В этом сезоне была хорошая возможность взять кубок! Нет гарантии, что в следующем сезоне будет лучше. Буше сетовал на короткую скамейку, но у нас есть вертикаль с командой ВХЛ, дает ли это что-то главной команде?
Не радует, что нет хороших юниоров, которые играют в главной команде.
Будет ли возможность взять кубок в ближайшее время!? Хочется верить.
Сходите как-нибудь на ВХЛ и поймёте, что в текущем виде это просто отдельно существующая команда, польза от которой для команды КХЛ стремится к нулю. Леука, Малов если там продолжат играть - то рискуют там застрять..
Надеюсь получится сходить в следующем сезоне. Но если вы говорите, что команда играет в совершенно другой хоккей, то тогда большие вопросы для чего содержать еще одну команду и для чего туда брали иностранного тренера. Наша школа всегда считалась одной из лучших , но кроме Черепанова пока и вспомнить некого (хоть он и приехал с другого города).
Те же Грицюк и Чинахов показывали не плохой уровень, но имея такие ресурсы так слабо работать с молодежью.
Отлично себя показал!
