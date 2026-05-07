Пономарев о серии с «Локомотивом»: «Последние матчи были для игроков, которые получают удовольствие от игры и любят хоккей, независимо от того, кто сколько денег зарабатывает»
Нападающий «Авангарда» Василий Пономарев высказался после поражения от «Локомотива» (3-4 в серии) в полуфинале Кубка Гагарина.
В седьмом матче команда тренера Ги Буше уступила со счетом 3:4 во втором овертайме.
– Казалось, что еще к концу второго периода игра была в ваших руках. Что пошло не так?
– К сожалению, я не видел, что было до начала третьего периода.
А дальше мы хорошо контролировали шайбу, но соперник в нужный момент включил следующую передачу и забил. Но, если честно, они заслужили это, потому что матч был очень тяжелый.
И вообще две последние игры были для хоккеистов, которые получают удовольствие от игры и искренне любят хоккей, независимо от того, кто сколько денег зарабатывает. Все от этого получили колоссальное удовольствие.
Очень больно и неприятно говорить, что мы проиграли, но могу считать себя счастливым человеком, потому что доходить в двух матчах до второго овертайма… Я не могу передать эмоции, от того, насколько больно и неприятно сейчас говорить, что мы проиграли, но в моменте мы отдали все. Даже не было сил на смену ехать.
Но иногда так складывается в жизни. Это хороший урок, который в дальнейшем нам поможет выиграть Кубок Гагарина, – сказал Василий Пономарев.
Ну и в целом, камбэки Локомотива связываю не только с характером, но и с тем что лидеры Авангарда играли очень много времени и уставали. Поэтому и сценарий нескольких матчей, что пока Авангард свежий (в первой половине игры) - он посильнее и больше забивает. А к концу игры лидеры Омска сдыхают и уже Локо посильнее, появляется возможность отыгрываться.
Не радует, что нет хороших юниоров, которые играют в главной команде.
Будет ли возможность взять кубок в ближайшее время!? Хочется верить.
Те же Грицюк и Чинахов показывали не плохой уровень, но имея такие ресурсы так слабо работать с молодежью.