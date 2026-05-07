  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Никита Серебряков: «Немного не понимал, что такое чемпионский опыт «Локомотива». Думал: «Ну опыт и опыт». Теперь понимаю – не сдаваться, верить и бороться до конца»
24

Никита Серебряков: «Немного не понимал, что такое чемпионский опыт «Локомотива». Думал: «Ну опыт и опыт». Теперь понимаю – не сдаваться, верить и бороться до конца»

Никита Серебряков дал комментарий по итогам серии с «Локомотивом».

Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков прокомментировал поражение от «Локомотива» (3-4) в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

В седьмом матче команда тренера Ги Буше уступила со счетом 3:4 во втором овертайме.

– Второй сезон подряд проигрываете во втором овертайме седьмого матча. Как это пережить?

– Мы играли с действующим чемпионом. Была интересная, хорошая серия. Но выигрывает сильнейший. Значит, нужно быть ещё где‑то умнее и сильнее.

– Почему из раза в раз упускали преимущество, ведя в две шайбы?

– Мы играли против мастеров. Они понимали, что на грани вылета и выходили, если можно так сказать, умирать на льду. Сделали все от себя зависящее – и у них получилось.

– Вините себя в том, что в некоторых эпизодах не смогли какие‑то шайбы отбить?

– Сейчас нужно, чтобы эмоции немножко улеглись. Уже потом весь сезон проанализируем.

– Бросок Березкина можно было отбить? Или сказалась усталость?

– Если докапываться, то и в прошлой игре оба гола можно было поймать. Но смысл сейчас в этом копаться? Случилось то, что случилось.

Где‑то нам не хватило инстинкта убийцы, чтобы закрыть эту серию. Но мы играли против действующего чемпиона.

Честно скажу, некоторые люди говорили, что у «Локомотива» есть чемпионский опыт, я немного этого не понимал, думал: «Ну опыт и опыт».

Но теперь я понимаю, что люди имели ввиду под чемпионским опытом – что никогда не надо сдаваться, надо верить в себя и бороться до конца, – сказал Никита Серебряков.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?11222 голоса
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoНикита Серебряков
logoЛокомотив
logoАвангард
logoКХЛ
logoМатч ТВ
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
сильный вратарь, ни одной спорной шайбы, по которой можно было бы его обвинить!
Вот к кому, так к Серебрякову вообще нет вопросов. Никита тащил всю серию, наш Даня много ошибался(но и тащил когда надо), а Никита действовал практически безупречно.
В этой серии на мой взгляд Серебряков был чуть лучше Исаева. Болею за Локомотив, но хочется быть объективным. Оба отражали шайбы в сложных моментах и пропускали необъяснимые голы. Серия получилась невероятная. Спасибо!
Ответ Ми Ша
В этой серии на мой взгляд Серебряков был чуть лучше Исаева. Болею за Локомотив, но хочется быть объективным. Оба отражали шайбы в сложных моментах и пропускали необъяснимые голы. Серия получилась невероятная. Спасибо!
Х.з. чего необъяснимого пропустил Серебряков. Макс Шалунов по паутине расстреливал на свободном льду. В овертаймах голы - следствие более хорошей физической подготовки Локомотива.
Вот к кому точно вопросов быть не может, так это Серебряков.
Последние строчки сильные , Никита молодец. Видно ,не только вратарь хороший , но и человек. Серия закончилась.
Спасибо Никита за правильные ,честные ,искренние слова сказанные тобой в адрес игроков Локомотива - да они верили в себя и в победу и боролись с вами до финального свистка за неё и победили !!
Никитос парадокс в том что у вас тренер канадец.а как известно ещё из СССР канала играет до последней секунды.я был в шоке что онрнаприер не взял тайм аут
Ответ Сергей Денисов
Никитос парадокс в том что у вас тренер канадец.а как известно ещё из СССР канала играет до последней секунды.я был в шоке что онрнаприер не взял тайм аут
Да господи, те, кто видели и помнят Ги Буше ещё в НХЛ, не удивляются и стилю Авы и игре его. Про то, каким будет Ава, тут и без меня писалось (да и я писал, потому что прекрасно помню Ги по Оттаве). Ги Буше - это типичный бица-бороцца, но только уровнем ниже, чем широкое поколение тех времён типо ЗХБ или Знарка в КХЛ, или Саттера и Тортса из НХЛ.
Серебряков нормально тащил в отличии от своего коллеги по цеху,к примеру Набокову который совершал такие ошибки что стоили Магнитке серии
При всем уважении, классный вратарь, но пока не тащер, как тащил тот же Грубец в 2021 :)
Ответ Габорик
При всем уважении, классный вратарь, но пока не тащер, как тащил тот же Грубец в 2021 :)
грех на Серебро жаловаться. Если бы не он, то не было этих 14 игр
Ответ Габорик
При всем уважении, классный вратарь, но пока не тащер, как тащил тот же Грубец в 2021 :)
Он тащером и не был
"надо верить в себя и бороться до конца" ... Думаю, - это база для уважающего себя профессионала, да и просто для мужика.
Ответ RomvB
"надо верить в себя и бороться до конца" ... Думаю, - это база для уважающего себя профессионала, да и просто для мужика.
Понятно что это база, не каждый способен держать эту базу в каждом матче, в каждом эпизоде, вот когда эту базу выполняет каждый игрок в команде, это и есть чемпионский опыт, чемпионская команда
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Филадельфия» не может пройти 2-й раунд плей-офф НХЛ с 2010 года. Клуб не выигрывает Кубок Стэнли с 1975-го
сегодня, 05:25
Капризов возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ с 14 очками в 9 играх. Куинн Хьюз и Марнер отстают на 1 балл, Холл – на 2
сегодня, 04:25
Капризов набрал 1+2 в 3-м матче серии с «Колорадо» и стал 1-й звездой. У него 14 очков и «+11» в 9 играх в текущем плей-офф
сегодня, 03:58Видео
«Миннесота» сократила отставание в серии с «Колорадо» (1-2) – 5:1 в 3-м матче. Капризов набрал 1+2, Куинн Хьюз – 1+1, Валльстедт отразил 35 из 36 бросков
сегодня, 03:46
Кубок Стэнли. «Филадельфия» вылетела от «Каролины», «Миннесота» забросила 5 шайб «Колорадо»
сегодня, 04:41
«Каролина» – 5-я команда в истории НХЛ с 8-0 со старта плей-офф. При текущем формате (с 1987 года) «Харрикейнс» первыми прошли 2 раунда без поражений
сегодня, 03:22
«Каролина» вышла в финал Востока в 4-й раз за 8 сезонов при Бринд’Аморе во главе команды. Прошлые серии были проиграны с общим счетом 1-12
сегодня, 03:10
Мичков без очков в серии с «Каролиной»: не сыграл в 4-м матче. У него 0+1 в 8 играх плей-офф
сегодня, 02:05
«Каролина» вышла в финал Востока 2-й раз подряд и сыграет с «Монреалем» или «Баффапо»
сегодня, 01:50
«Каролина» выбила «Филадельфию» в 2-м раунде (4-0), выиграв 4-й матч (3:2). Блэйк набрал 2+1 с голом в овертайме
сегодня, 01:38Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Фэйбер после 5:1 в 3-й игре с «Колорадо»: «Нет оправданий тому, как «Миннесота» сыграла в Денвере. Был слишком быстрый переход от серии с «Далласом». Сегодня мы показали свою игру»
12 минут назад
Кравчук о вылете «Авангарда»: «Травма Шарипзянова – ключевой момент. На финише он выходил на одной ноге – отсюда завалы Омска в концовках. Не уверен, что решение выпускать его было правильным»
24 минуты назад
Ахтямов отразил 20 из 22 бросков в 5-м матче серии плей-офф АХЛ с «Лавалем» (3-2). Фарм «Торонто» вышел в финал дивизиона
51 минуту назад
Токкет о том, что болельщики долго аплодировали «Филадельфии» после 0-4 в серии с «Каролиной»: «Потрясающий момент. Для ребят это очень важно. Мы вернули наш клуб на карту»
сегодня, 05:40
Кубок Харламова. МХК «Спартак» и «Авто» определят второго финалиста плей-офф МХЛ в 7-м матче серии
сегодня, 05:10
Тарасенко в 3-м матче серии с «Колорадо»: ассист, 2 броска, 2 хита, 3 потери и «+1» за 12:27. У него 2+2 в 9 играх в текущем плей-офф
сегодня, 04:55
Ничушкин без очков в 3-м матче серии с «Миннесотой»: 1 бросок, 1 хит и «минус 1» за 13:25 – минимальное его время в текущем плей-офф
сегодня, 04:45
Вратарь «Колорадо» Уэджвуд пропустил 3 шайбы после 12 бросков «Миннесоты» в 3-м матче серии и был заменен. Блэквуд впервые сыграл в текущем плей-офф
сегодня, 04:35
22-летний Блэйк – самый молодой игрок «Каролины» с решающим голом в серии плей-офф. В истории франшизы он 2-й – рекорд у Ульфа Самуэльссона
сегодня, 03:34Видео
Свечников без очков в 4-м матче с «Флайерс»: 3 броска, 2 хита за 17:17. У него 1+2 в 8 играх плей-офф
сегодня, 02:18
Рекомендуем