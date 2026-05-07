Никита Серебряков: «Немного не понимал, что такое чемпионский опыт «Локомотива». Думал: «Ну опыт и опыт». Теперь понимаю – не сдаваться, верить и бороться до конца»

Никита Серебряков дал комментарий по итогам серии с «Локомотивом».

Голкипер «Авангарда » Никита Серебряков прокомментировал поражение от «Локомотива » (3-4) в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

В седьмом матче команда тренера Ги Буше уступила со счетом 3:4 во втором овертайме.

– Второй сезон подряд проигрываете во втором овертайме седьмого матча. Как это пережить?

– Мы играли с действующим чемпионом. Была интересная, хорошая серия. Но выигрывает сильнейший. Значит, нужно быть ещё где‑то умнее и сильнее.

– Почему из раза в раз упускали преимущество, ведя в две шайбы?

– Мы играли против мастеров. Они понимали, что на грани вылета и выходили, если можно так сказать, умирать на льду. Сделали все от себя зависящее – и у них получилось.

– Вините себя в том, что в некоторых эпизодах не смогли какие‑то шайбы отбить?

– Сейчас нужно, чтобы эмоции немножко улеглись. Уже потом весь сезон проанализируем.

– Бросок Березкина можно было отбить? Или сказалась усталость?

– Если докапываться, то и в прошлой игре оба гола можно было поймать. Но смысл сейчас в этом копаться? Случилось то, что случилось.

Где‑то нам не хватило инстинкта убийцы, чтобы закрыть эту серию. Но мы играли против действующего чемпиона.

Честно скажу, некоторые люди говорили, что у «Локомотива» есть чемпионский опыт, я немного этого не понимал, думал: «Ну опыт и опыт».

Но теперь я понимаю, что люди имели ввиду под чемпионским опытом – что никогда не надо сдаваться, надо верить в себя и бороться до конца, – сказал Никита Серебряков .