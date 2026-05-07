  • Сергей Светлов: «В «Авангарде» все было выстроено под карт-бланш тренера – идеальные условия! Кожевников прав – клуб выложился в сиюминутный результат, но не достиг его»
Сергей Светлов: «В «Авангарде» все было выстроено под карт-бланш тренера – идеальные условия! Кожевников прав – клуб выложился в сиюминутный результат, но не достиг его»

Бывший главный тренер клубов КХЛ Сергей Светлов дал комментарий после поражения «Авангарда» от «Локомотива» (3-4) в полуфинале Кубка Гагарина.

В седьмом матче команда тренера Ги Буше уступила со счетом 3:4 во втором овертайме.

– Вчера у Омска шансы были?

– Опять преимущество в две шайбы – и опять во второй половине встречи Омск подсаживается, упуская эту фору.

Но отдам «Авангарду» должное. Если в шестой игре в овертаймах он держался на остатках морально-волевых, то вчера оба овертайма провел на равных, имел шансы на победу.

– На пресс-конференции его главный тренер Ги Буше посетовал на то, что весь сезон он прошел лишь одиннадцатью форвардами. По делу?

– Знаете, «Авангард» – одна из тех команд, в которых все было выстроено под главного тренера, под его карт-бланш.

Омск последние полтора года вел мощную кадровую политику, со стороны казалось, что все пожелания тренерского штаба выполняются. Идеальные условия для работы!

Другой вопрос, почему в кадровом плане не видно результатов работы системы.

У Омска есть команды ВХЛ и МХЛ. Основной команде всегда нужна подпитка молодой кровью. В «Авангарде», к сожалению, мы этого не увидели.

Тут прав наш олимпийский чемпион Александр Кожевников – омский клуб полностью вложился именно в сиюминутный результат. Но, увы, не достиг его.

В следующем сезоне «Авангарду» будет тяжелее, – сказал Сергей Светлов.

Почему-то таких речей а адрес роро на посту ГТ СКА не было)) На самом деле, говорить об отсутствии результата в адрес команды, вылетевшей в ОТ 7-го матча полуфинала - некоторое лукавство. Вылетел бы Локомотив - то же самое говорили бы про Локомотив и Хартли.
Ответ Vadoniy
Но, если бы у Омска был русский тренер, сейчас бы расписывали на все лады какой он молодец, уступил в абсолютно равной борьбе). В целом, герой). Наша тренерская школа лучшая).
А, если бы победную шайбу в овере забил Омск мнение этого "эксперта" поменялось или нет)? Вечно вылезут какие то дешевки и щебечут что то на уровне бабок из подъезда. Ты же хоккейный человек. Скажи что нибудь действительно оригинальное. Ну, как не стыдно позориться и давать такой анализ?
Ответ agentkuper
А с другой стороны шарлатан, который приехал на всё готовое. Эксперты не дадут соврать
Ответ agentkuper
Вот Ги Буше я запомню как тренера а про Светлова даже не помню.Интересно,он когда нибудь как главный тренер доходил до 7-го матча полуфинала🤔?
вполне вменяемый результат - финал конференции. да не зашли в финал, но были очень близки. нечего рубить с плеча. нужно просто еще раз сделать все тоже самое в следующем году, только с высоты опыта этого сезона.
Все в следующем сезоне будут делать несколько иначе, тоже с учётом опыта.
Игарь проснулся, начал с малой авиации, ждём хэдлайнеров :)
Вся беда Авангарда в том , они поверили в свою победу еще не победив, отсюда и две шайбы пропущенные за 36 секунд и проигрыши в овертаймах , ну и конечно удача отвернулась от них немного , все шайбы которые залетали в ворота соперников вдруг залетать перестали в решающих играх с Локомотивом. Но жизнь на этом не кончается, слабее Авангард в следующем сезоне точно не станет.
Такие подвинутые. Прикол в том что какие бы у тебя условия не были, с другой стороны есть другая команда которая тоже выходит и бегает как минимум. Тут как у маклауда- остаться должен только один. Пусть хоть у всех клубов в лиге будут идеальные условия--21 клуб из 22 проиграет.
Вот и шакалы набегают!)) Недолго ждать пришлось
ЕХАЙ НА,,,Й!!! И ТЫ ТОВАРИЩ СВЕТЛОВ И КОЖЕВНИКОВ
Прошла инфа Омску урежут бюджет
Омск был как никогда близок к Кубку, Буше делал всё правильно. Лишь дикое стечение обстоятельств не позволило довести дело до конца.
Близок к Кубку? Серьёзно? Какой кубок. Игра была за выход в финал. И Омск там бы не сдюжили 🤣. Скамейка слабая, характера команды нет!!
