У Барбашева прервалась 7-матчевая серия с очками в плей-офф. Форвард «Вегаса» нанес 5 бросков и сделал 8 хитов во 2-й игре с «Анахаймом»
У Ивана Барбашева прервалась результативная серия в плей-офф НХЛ.
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев не сделал результативных действий во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Анахайма» (1:3, 1-1).
Таким образом, у форварда завершилась серия с набранными очками в плей-офф, которая составила семь игр.
В игре с «Дакс» россиянин нанес пять бросков по воротам, выполнил восемь силовых приемов и провел на льду 17:33 (2:57 – в большинстве).
Барбашев набрал 7 (3+4) баллов в 8 матчах розыгрыша Кубка Стэнли.
Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?11222 голоса
Локомотив
Авангард
Опубликовал: Никита Надёжин
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем