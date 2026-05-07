У Барбашева прервалась 7-матчевая серия с очками в плей-офф. Форвард «Вегаса» нанес 5 бросков и сделал 8 хитов во 2-й игре с «Анахаймом»

У Ивана Барбашева прервалась результативная серия в плей-офф НХЛ.

Нападающий «Вегаса » Иван Барбашев не сделал результативных действий во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Анахайма » (1:3, 1-1).

Таким образом, у форварда завершилась серия с набранными очками в плей-офф, которая составила семь игр.

В игре с «Дакс» россиянин нанес пять бросков по воротам, выполнил восемь силовых приемов и провел на льду 17:33 (2:57 – в большинстве).

Барбашев набрал 7 (3+4) баллов в 8 матчах розыгрыша Кубка Стэнли.