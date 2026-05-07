Форвард «Локомотива» Березкин: «Серии с «Авангардом» – за пределами фантастики. Две крутые команды. Очень рад, что мы идем дальше»

Максим Березкин: серии с «Авангардом» – за пределами фантастики.

Нападающий «Локомотива » Максим Березкин поделился мыслями после победы над «Авангардом » (4:3 ОТ2, 4-3) в седьмом матче полуфинала Кубка Гагарина.

– Какие ощущения сейчас?

– Круто вернуться в серию таким образом, еще и в двух матчах по две шайбы отыграть, рад за ребят и за город.

– Что было в голове, когда почувствовали, что шайба за ленточкой? Какая первая эмоция?

– Невероятное безумие, арена взорвалась, я понимал, что сейчас на меня пацаны побегут. На протяжении двух овертаймов сам себе говорил, что забью и это получилось. Круто, что команда вышла в финал.

– Можно сказать, что это самая невероятная серия в вашей карьере?

– Пока да. Но в принципе на протяжении трех лет серии с Омском за пределами фантастики – две крутые команды. Я очень рад, что мы идем дальше.

– Эта серия – одна из самых крутых в истории КХЛ?

– Давайте скажем, что так и есть, но мы не знаем, что дальше будет. Столько эмоций и сил. Кайф, когда ты побеждаешь.

– «Авангард» – ваш клиент?

– Не скажу, что наш клиент. Все три года с ними невероятно тяжело играть. У них очень хорошая команда, но мы семья, – сказал Максим Березкин .