Маклауд играл с повреждением связок колена с «Локомотивом», Ибрагимов – с переломом ребра. Шарипзянов выходил на лед на уколах (Михаил Зислис)
Несколько хоккеистов «Авангарда» играли с травмами в полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива».
Команда тренера Ги Буше проиграла во втором овертайме седьмого матча (3:4).
Как сообщил журналист Михаил Зислис, нападающий команды Майкл Маклауд в последних матчах серии играл с повреждением боковых связок колена, защитник Марсель Ибрагимов – с переломом ребра.
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов выходил на лед на уколах.
Форвард Василий Пономарев в седьмой игре получил болезненный ушиб и хромал на правую ногу по ее окончании.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
