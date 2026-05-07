Маклауд играл с повреждением связок колена с «Локомотивом», Ибрагимов – с переломом ребра. Шарипзянов выходил на лед на уколах (Михаил Зислис)

Маклауд, Ибрагимов и Шарипзянов играли с травмами против «Локомотива».

Несколько хоккеистов «Авангарда» играли с травмами в полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива ».

Команда тренера Ги Буше проиграла во втором овертайме седьмого матча (3:4).

Как сообщил журналист Михаил Зислис, нападающий команды Майкл Маклауд в последних матчах серии играл с повреждением боковых связок колена, защитник Марсель Ибрагимов – с переломом ребра.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов выходил на лед на уколах.

Форвард Василий Пономарев в седьмой игре получил болезненный ушиб и хромал на правую ногу по ее окончании.

Путь «Авангарда» – драма с грустным концом. Можно лишь посочувствовать