  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Маклауд играл с повреждением связок колена с «Локомотивом», Ибрагимов – с переломом ребра. Шарипзянов выходил на лед на уколах (Михаил Зислис)
40

Маклауд играл с повреждением связок колена с «Локомотивом», Ибрагимов – с переломом ребра. Шарипзянов выходил на лед на уколах (Михаил Зислис)

Маклауд, Ибрагимов и Шарипзянов играли с травмами против «Локомотива».

Несколько хоккеистов «Авангарда» играли с травмами в полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива».

Команда тренера Ги Буше проиграла во втором овертайме седьмого матча (3:4).

Как сообщил журналист Михаил Зислис, нападающий команды Майкл Маклауд в последних матчах серии играл с повреждением боковых связок колена, защитник Марсель Ибрагимов – с переломом ребра.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов выходил на лед на уколах.

Форвард Василий Пономарев в седьмой игре получил болезненный ушиб и хромал на правую ногу по ее окончании.

Путь «Авангарда» – драма с грустным концом. Можно лишь посочувствовать

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?11222 голоса
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
logoАвангард
logoЛокомотив
logoВасилий Пономарев
logoМарсель Ибрагимов
logoМайкл Маклауд
logoДамир Шарипзянов
logoКХЛ
травмы
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А среди игроков Локомотива одни железные роботы и они без травм? Для чего этот спич?
Ответ Евгений Исаев
А среди игроков Локомотива одни железные роботы и они без травм? Для чего этот спич?
Я думаю что у нас тоже травм не меньше.
Ответ Za Локомотив
Я думаю что у нас тоже травм не меньше.
У всех на этой стадии травмы и повреждения
В плей-офф только мёртвые не играют (с)
Да,большой им респект за это,они настоящие Мужики!На то это и плей-офф,тем более полуфинал.Думаю они не единственные такие,кто через боль проводил игры такого рода и в других клубах.Но это не снимает ответственность за такое поражение в серии Авангарда,а тем более это не оправдание.Авангард должен был проходить в финал,и у него были очень большие шансы,но команда Буше их не использовала в большей мере.Спасибо ребятам за упорную борьбу!Травмированным желаю поправиться,залечить повреждения,ну и всем хорошего отдыха,и удачи в следующем сезоне.
Тоже вопрос к тренерам, у вас далеко не самый основной защитник Ибрагимов со сломанным ребром и при этом 8 защитников в заявке. Нафига, а главное - зачем?
А Ги Буше и Свитов стояли с менингитом
Ответ daniya
А Ги Буше и Свитов стояли с менингитом
🤣😂🤣😂🤣
Ответ daniya
А Ги Буше и Свитов стояли с менингитом
С менингитом не постоишь, смертельная болезнь. Так лучше не шутить
теперь понятно почему после 4й игры Пономарев дал звание лучшего игрока Ибрагимову со странным объяснением: "Ему и так сейчас тяжелее других"
Маклауда прям реально жалко) Чел в НХЛ играл минут по 15-17 в третьем звене) Здесь ппц эксплуатируют по полчаса)
Ответ ChertYara
Маклауда прям реально жалко) Чел в НХЛ играл минут по 15-17 в третьем звене) Здесь ппц эксплуатируют по полчаса)
Что жалко
Думаю он себе на хороший контракт зарабатывает
Ответ ugmyanswer
Что жалко Думаю он себе на хороший контракт зарабатывает
На какой контракт? Он еще 2 сезона в Омске будет. Ну если там снова какой нибудь чел не придет и не скажет, что концепция меняется и давайте его расторгнем. По факту Омску не хватило второго такого норм помогающего центра в сложных ситуациях. В Локомотиве и Шалунов и Иванов и Фрейз да и Алексеев с Николаевым спокойно по факту друг друга взаимозаменяли в центре. С хорошим процентом ВБ.
Не фиг использовать было Маклауда везде и всюду, создайте спец бригаду меньшенства
Если это оправдание проигрыша, то довольно слабенькое.
Шарипзянов 41 минуту играл.....там и без травмы на уколах следующую игру придётся играть....про мак лауда вообще смешно Омские писали Что вот с ним то точно нет шансов у Локо(типа в прошлом сезоне слили т.к. его не было).....6 игра всё показала, Тренируйте флипы ребята
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Филадельфия» не может пройти 2-й раунд плей-офф НХЛ с 2010 года. Клуб не выигрывает Кубок Стэнли с 1975-го
сегодня, 05:25
Капризов возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ с 14 очками в 9 играх. Куинн Хьюз и Марнер отстают на 1 балл, Холл – на 2
сегодня, 04:25
Капризов набрал 1+2 в 3-м матче серии с «Колорадо» и стал 1-й звездой. У него 14 очков и «+11» в 9 играх в текущем плей-офф
сегодня, 03:58Видео
«Миннесота» сократила отставание в серии с «Колорадо» (1-2) – 5:1 в 3-м матче. Капризов набрал 1+2, Куинн Хьюз – 1+1, Валльстедт отразил 35 из 36 бросков
сегодня, 03:46
Кубок Стэнли. «Филадельфия» вылетела от «Каролины», «Миннесота» забросила 5 шайб «Колорадо»
сегодня, 04:41
«Каролина» – 5-я команда в истории НХЛ с 8-0 со старта плей-офф. При текущем формате (с 1987 года) «Харрикейнс» первыми прошли 2 раунда без поражений
сегодня, 03:22
«Каролина» вышла в финал Востока в 4-й раз за 8 сезонов при Бринд’Аморе во главе команды. Прошлые серии были проиграны с общим счетом 1-12
сегодня, 03:10
Мичков без очков в серии с «Каролиной»: не сыграл в 4-м матче. У него 0+1 в 8 играх плей-офф
сегодня, 02:05
«Каролина» вышла в финал Востока 2-й раз подряд и сыграет с «Монреалем» или «Баффапо»
сегодня, 01:50
«Каролина» выбила «Филадельфию» в 2-м раунде (4-0), выиграв 4-й матч (3:2). Блэйк набрал 2+1 с голом в овертайме
сегодня, 01:38Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Фэйбер после 5:1 в 3-й игре с «Колорадо»: «Нет оправданий тому, как «Миннесота» сыграла в Денвере. Был слишком быстрый переход от серии с «Далласом». Сегодня мы показали свою игру»
12 минут назад
Кравчук о вылете «Авангарда»: «Травма Шарипзянова – ключевой момент. На финише он выходил на одной ноге – отсюда завалы Омска в концовках. Не уверен, что решение выпускать его было правильным»
24 минуты назад
Ахтямов отразил 20 из 22 бросков в 5-м матче серии плей-офф АХЛ с «Лавалем» (3-2). Фарм «Торонто» вышел в финал дивизиона
51 минуту назад
Токкет о том, что болельщики долго аплодировали «Филадельфии» после 0-4 в серии с «Каролиной»: «Потрясающий момент. Для ребят это очень важно. Мы вернули наш клуб на карту»
сегодня, 05:40
Кубок Харламова. МХК «Спартак» и «Авто» определят второго финалиста плей-офф МХЛ в 7-м матче серии
сегодня, 05:10
Тарасенко в 3-м матче серии с «Колорадо»: ассист, 2 броска, 2 хита, 3 потери и «+1» за 12:27. У него 2+2 в 9 играх в текущем плей-офф
сегодня, 04:55
Ничушкин без очков в 3-м матче серии с «Миннесотой»: 1 бросок, 1 хит и «минус 1» за 13:25 – минимальное его время в текущем плей-офф
сегодня, 04:45
Вратарь «Колорадо» Уэджвуд пропустил 3 шайбы после 12 бросков «Миннесоты» в 3-м матче серии и был заменен. Блэквуд впервые сыграл в текущем плей-офф
сегодня, 04:35
22-летний Блэйк – самый молодой игрок «Каролины» с решающим голом в серии плей-офф. В истории франшизы он 2-й – рекорд у Ульфа Самуэльссона
сегодня, 03:34Видео
Свечников без очков в 4-м матче с «Флайерс»: 3 броска, 2 хита за 17:17. У него 1+2 в 8 играх плей-офф
сегодня, 02:18
Рекомендуем