  • «Анахайм» сравнял счет в серии с «Вегасом», выиграв второй матч (3:1). Досталу не хватило 6 секунд до игры на ноль
18

«Анахайм» сравнял счет в серии с «Вегасом», выиграв второй матч (3:1). Досталу не хватило 6 секунд до игры на ноль

«Анахайм» обыграл «Вегас» (3:1) в гостях во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

Команда тренера Джоэла Кенневилла сравняла счет в серии – 1-1.

Первой звездой второй игры стал Лео Карлссон (1+0), второй – Лукаш Достал (22 из 23 отраженных бросков), третьей – Марк Стоун (1+0).

«Голден Найтс» забили единственный гол за шесть секунд до завершения третьего периода, сорвав Досталу шатаут.

Третий матч серии пройдет 9 мая на домашней площадке «Дакс».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Утки на равных играют, шансы пойти дальше выглядят вполне обоснованными, чего я им и желаю) 🦆
Очень важная победа Анахайма. Столько моментов в двух играх не реализовать - это надо постараться.
Особенно настораживает реализация лишего-0 из 9...
Тут я бы Вегасу и Харту отдал должное. Хорошо у них меньшинство налажено - не зря сушат вторую команду. А где не получается перекрыть/отжать - выручает Харт. Для вратаря такая команда перед ним - это идеально.
Утки! У-у-у!
Кто властитель тьмы бездонной?
Утки! У-у-у!
Тайных вкладов миллионных?
Утки! У-у-у!
Эти истории не шутка
И вы представьте на минутку
Что их выдумали утки! (С)
Если бы не судьи, то возможно было бы 0:2 в серии. По крайней мере Анахайм выглядит не хуже
Если бы не все эти ,,если, то и белые могли красных победить
Барбашев прервал свою результативную серию,вот где обидно...
Болельщикам уток напротив очень даже радостно
Какая же крутая комбинация при голе Карлссона!
Так держать. Продолжаем в том же духе
Красавчики Дакс!
