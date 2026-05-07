«Анахайм» сравнял счет в серии с «Вегасом», выиграв второй матч (3:1). Досталу не хватило 6 секунд до игры на ноль

«Анахайм» сравнял счет в серии с «Вегасом».

«Анахайм » обыграл «Вегас » (3:1) в гостях во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

Команда тренера Джоэла Кенневилла сравняла счет в серии – 1-1.

Первой звездой второй игры стал Лео Карлссон (1+0), второй – Лукаш Достал (22 из 23 отраженных бросков), третьей – Марк Стоун (1+0).

«Голден Найтс» забили единственный гол за шесть секунд до завершения третьего периода, сорвав Досталу шатаут.

Третий матч серии пройдет 9 мая на домашней площадке «Дакс».