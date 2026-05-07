Демидов набрал 2-е очко в плей-офф – передача в игре с «Баффало». Форвард «Монреаля» нанес 3 броска и сыграл 18:19 в 1-м матче серии
Иван Демидов набрал второе очко в розыгрыше Кубка Стэнли.
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился голевой передачей в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Баффало» (2:4, 0-1).
В первом периоде россиянин поучаствовал в голевой атаке при игре в большинстве. Он выполнил передачу на Юрая Слафковски, который под воротами сделал пас на дальнюю штангу, а Ник Сузуки отправил шайбу в ворота.
Для 20-летнего Демидова это второй балл (0+2) в семи матчах текущего плей-офф.
В матче против Сэйбрс он также набрал полезность «0», нанес три броска по воротам, выполнил один силовой прием и провел на льду 18:19 (3:13 – в большинстве).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Хотя моменты есть, в серии с Тампой так вообще несколько очень хороших было, но не получается в завершении.
Самое время просыпаться Ивану, стартовал второй раунд и команда уже уступает в серии.
Его конкурент за Колдер Трофи - Беккетт Сеннека забил 2 гола. Один Эдмонтону, а вчера в ворота Вегаса.
Ну а ровесник Демидова - Зак Бенсон из Баффало вчера набрал 0+2 и был признан 1-й звездой матча. Всего у Бенсона 5 очков (2+3)