Демидов набрал 2-е очко в плей-офф – передача в игре с «Баффало». Форвард «Монреаля» нанес 3 броска и сыграл 18:19 в 1-м матче серии

Иван Демидов набрал второе очко в розыгрыше Кубка Стэнли.

Нападающий «Монреаля » Иван Демидов отметился голевой передачей в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Баффало » (2:4, 0-1).

В первом периоде россиянин поучаствовал в голевой атаке при игре в большинстве. Он выполнил передачу на Юрая Слафковски, который под воротами сделал пас на дальнюю штангу, а Ник Сузуки отправил шайбу в ворота.

Для 20-летнего Демидова это второй балл (0+2) в семи матчах текущего плей-офф.

В матче против Сэйбрс он также набрал полезность «0», нанес три броска по воротам, выполнил один силовой прием и провел на льду 18:19 (3:13 – в большинстве).