Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»

Василевский сравнил игру «Тампы» в чемпионских сезонах и сейчас.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский рассказал о разнице между чемпионскими сезонами и теми, когда команда вылетала в первом раунде Кубка Стэнли.

«Тампа » проиграла «Монреалю» (1:2, 3-4) в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ .

«Мне казалось, что в те победные годы мы поддерживали друг друга: иногда защита делала отличный пас, блокировала бросок или совершала невероятное спасение, и в следующие несколько смен мы оказывались в другой зоне и забивали важный гол.

Теперь, вместо того чтобы совершать великолепные сэйвы или блокировать удары, мы, кажется, упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем гол, а не забиваем.

Думаю, в этом и заключается главное отличие тех лет от последних нескольких. Это просто часть пути. Мы постараемся преодолеть это», – сказал российский хоккеист.