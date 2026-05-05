  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
8

Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»

Генменеджер «Тампы»: Кучеров – непонятый гений.

Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа назвал нападающего Никиту Кучерова непонятым гением.

«Я постоянно это говорю: для тех, кто не знает его так, как знаем мы, он непонятен. Он непонятый гений.

Он потрясающий игрок, и стандарты очень высоки. Он сам устанавливает для себя очень высокие стандарты. И хоккейный мир предъявляет к нему очень, очень, очень высокие требования.

Нам нужно лучше работать. Если мы выигрываем серии, мы говорим о великолепных моментах, которые Никита создал, а не о тех эпизодах, когда шайба двигалась не так, как мы хотели. И тогда у него будут дополнительные серии, чтобы, возможно, разыграться, включиться в игру и полностью изменить ход событий», – заявил Брисбуа.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?10175 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Гэбби Ширли в X
logoНикита Кучеров
logoНХЛ
logoЖюльен Брисбуа
logoТампа-Бэй
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
на самом деле, для Брисбуа начался момент истины, очередной тампагиддец. с учетом вылетов в первом раунде четыре года подряд, и последнего года по контракту Кучерова, ему придется принять волевое решение. купер=пойнт=хедман. кто-то из них, а возможно и все сразу. Вспоминая сагу со Стэмкосом, это не кажется нереальным. Даже талисман перри не сработал, пора начинать встряску, чтобы не довести ситуацию до абсурда, как у пингвинов.
Ответ Курт Кобэйн
на самом деле, для Брисбуа начался момент истины, очередной тампагиддец. с учетом вылетов в первом раунде четыре года подряд, и последнего года по контракту Кучерова, ему придется принять волевое решение. купер=пойнт=хедман. кто-то из них, а возможно и все сразу. Вспоминая сагу со Стэмкосом, это не кажется нереальным. Даже талисман перри не сработал, пора начинать встряску, чтобы не довести ситуацию до абсурда, как у пингвинов.
До пингвинов у них ещё 5 лет минимум!
Ответ Курт Кобэйн
на самом деле, для Брисбуа начался момент истины, очередной тампагиддец. с учетом вылетов в первом раунде четыре года подряд, и последнего года по контракту Кучерова, ему придется принять волевое решение. купер=пойнт=хедман. кто-то из них, а возможно и все сразу. Вспоминая сагу со Стэмкосом, это не кажется нереальным. Даже талисман перри не сработал, пора начинать встряску, чтобы не довести ситуацию до абсурда, как у пингвинов.
Не тронут они Кучерова. А остальные, кроме Хэйгла, да, под вопросом.
Реплика о непонятости главная. Дает надежду, что команду будут делать под Кучерова, а не наоборот. В этом сезоне была попытка обратного, ни к чему хорошему не привела.
Варианта 2, или гений непонят или непонятный
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
5 мая, 17:13
Кучеров о том, что нужно улучшить: «Все, нет чего-то одного. Всем нужно работать над своей игрой и готовиться к следующему сезону»
5 мая, 16:10
Кучеров о том, хочет ли продлить контракт перед началом сезона: «Я даже не думаю об этом. Спросите у генменеджера»
5 мая, 15:23
У Кучерова 0 очков в 7 седьмых матчах серий плей-офф НХЛ за карьеру. «Тампа» выиграла 4 из них
4 мая, 06:46
⚡️ «Тампа» вылетела из Кубка Стэнли. «Монреалю» хватило 9 (!) бросков в седьмом матче
4 мая, 06:15
Рекомендуем
Главные новости
Защитник «Каролины» Слэвин сделал сэйв в 3-м матче серии с «Филадельфией». В 1-м периоде он вынес шайбу с линии ворот после броска Ристолайнена
6 минут назадВидео
Капелька нефти, иглу и койоты: вспоминаем ретроджерси НХЛ
14 минут назадТесты и игры
Мичков без очков в серии с «Каролиной»: 2 броска, 1 блок и 2 потери за 9:29 в 3-м матче. Матвей сыграл меньше всех в «Филадельфии»
18 минут назад
Свечников забил 1-й гол в текущем плей-офф и стал 1-й звездой 3-го матча серии с «Филадельфией» с 1+1. У него 3 очка в 7 играх
42 минуты назадВидео
«Каролина» повела 3-0 в серии с «Филадельфией», выиграв 3-й матч (4:1). Свечников и Стаал набрали по 1+1, Андерсен отразил 18 из 19 бросков
54 минуты назад
Кубок Стэнли. «Филадельфия» проиграла «Каролине» в 3-м матче серии
сегодня, 03:00
Брылин о Кучерове в 7-х матчах плей-офф: «Такие неудачи бывают, вешать всех собак на него одного было бы неправильно»
сегодня, 01:44
Кожевников о «Локомотиве»: «Багаж Никитина. Ничего там тренерского нет, Хартли повезло, попал в удачную атмосферу»
вчера, 20:40
Губернатор Ярославской области: «Организуем фан-зоны для трансляции матчей «Локомотива» в муниципальных округах. Приглашаю вместе поддержать команду!»
вчера, 20:06
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина уступила Казахстану, Япония проиграла Польше, Франция победила Литву
вчера, 19:58
Ко всем новостям
Последние новости
Никишин сыграл в плей-офф впервые после сотрясения мозга в серии с «Оттавой». У него 1 потеря и 1 перехват за 13:55 в 3-м матче против «Филадельфии»
30 минут назад
Каменский о 4-3 «Локомотива» с «Авангардом»: «Драматизма было много! И сравнить не с чем»
сегодня, 01:58
Виталий Давыдов: «Авангард» потерпел тренерское поражение. Буше терял управление в концовках последних трех игр. Не было ни перерывов, ни каких-то кадровых решений»
вчера, 20:59
Алексей Василевский: «Кузнецов – большой мастер. Было заметно, что он очень старался на льду. Евгений преобразил «Салават», подскочил в концовке, дал новый импульс»
вчера, 20:50
Леонид Тамбиев: «Благодарен Ларионову за приглашение в СКА. Для меня это был важный опыт. У нас сложились теплые, дружеские отношения, продолжаем общаться»
вчера, 20:24
Сергей Савельев: «Авангард» не в чем упрекнуть, они противостояли действующему чемпиону. «Ястребы» показали очень плотную борьбу, все решили мелочи»
вчера, 19:51
Леонид Тамбиев: «Из «Адмирала» никого не зову, все ключевые игроки «Динамо» остаются. Видеть вбросы, что я выгоняю полкоманды, неприятно»
вчера, 18:09
Бориков попрощался с минским «Динамо»: «Для меня это не просто клуб, это родной дом, где я вырос как игрок и человек. Спасибо штабу, парням, болельщикам, Баскову»
вчера, 16:55
Сергей Савельев: «То, что показали игроки «Локомотива» – эмоциональная стабильность. Выгрызать матчи, когда проигрываешь в 2 шайбы, в 6-й игре отыгрываешься за половину минуты, – невероятно»
вчера, 15:48
Валерий Каменский: «Локомотив» – молодцы, проявили чемпионский характер, «Авангарда» просто не хватило физически. В финале будет интереснейшая серия»
вчера, 13:58
Рекомендуем