Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»

Генменеджер «Тампы»: Кучеров – непонятый гений.

Генеральный менеджер «Тампы » Жюльен Брисбуа назвал нападающего Никиту Кучерова непонятым гением.

«Я постоянно это говорю: для тех, кто не знает его так, как знаем мы, он непонятен. Он непонятый гений.

Он потрясающий игрок, и стандарты очень высоки. Он сам устанавливает для себя очень высокие стандарты. И хоккейный мир предъявляет к нему очень, очень, очень высокие требования.

Нам нужно лучше работать. Если мы выигрываем серии, мы говорим о великолепных моментах, которые Никита создал, а не о тех эпизодах, когда шайба двигалась не так, как мы хотели. И тогда у него будут дополнительные серии, чтобы, возможно, разыграться, включиться в игру и полностью изменить ход событий», – заявил Брисбуа.