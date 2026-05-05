Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
Генменеджер «Тампы»: Кучеров – непонятый гений.
Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа назвал нападающего Никиту Кучерова непонятым гением.
«Я постоянно это говорю: для тех, кто не знает его так, как знаем мы, он непонятен. Он непонятый гений.
Он потрясающий игрок, и стандарты очень высоки. Он сам устанавливает для себя очень высокие стандарты. И хоккейный мир предъявляет к нему очень, очень, очень высокие требования.
Нам нужно лучше работать. Если мы выигрываем серии, мы говорим о великолепных моментах, которые Никита создал, а не о тех эпизодах, когда шайба двигалась не так, как мы хотели. И тогда у него будут дополнительные серии, чтобы, возможно, разыграться, включиться в игру и полностью изменить ход событий», – заявил Брисбуа.
Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?10175 голосов
Локомотив
Авангард
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Гэбби Ширли в X
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
на самом деле, для Брисбуа начался момент истины, очередной тампагиддец. с учетом вылетов в первом раунде четыре года подряд, и последнего года по контракту Кучерова, ему придется принять волевое решение. купер=пойнт=хедман. кто-то из них, а возможно и все сразу. Вспоминая сагу со Стэмкосом, это не кажется нереальным. Даже талисман перри не сработал, пора начинать встряску, чтобы не довести ситуацию до абсурда, как у пингвинов.
на самом деле, для Брисбуа начался момент истины, очередной тампагиддец. с учетом вылетов в первом раунде четыре года подряд, и последнего года по контракту Кучерова, ему придется принять волевое решение. купер=пойнт=хедман. кто-то из них, а возможно и все сразу. Вспоминая сагу со Стэмкосом, это не кажется нереальным. Даже талисман перри не сработал, пора начинать встряску, чтобы не довести ситуацию до абсурда, как у пингвинов.
До пингвинов у них ещё 5 лет минимум!
на самом деле, для Брисбуа начался момент истины, очередной тампагиддец. с учетом вылетов в первом раунде четыре года подряд, и последнего года по контракту Кучерова, ему придется принять волевое решение. купер=пойнт=хедман. кто-то из них, а возможно и все сразу. Вспоминая сагу со Стэмкосом, это не кажется нереальным. Даже талисман перри не сработал, пора начинать встряску, чтобы не довести ситуацию до абсурда, как у пингвинов.
Не тронут они Кучерова. А остальные, кроме Хэйгла, да, под вопросом.
Реплика о непонятости главная. Дает надежду, что команду будут делать под Кучерова, а не наоборот. В этом сезоне была попытка обратного, ни к чему хорошему не привела.
Варианта 2, или гений непонят или непонятный
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем