«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
«Локо» стал первым финалистом Кубка Харламова-2025/26 и сыграет за трофей в шестой раз в истории и во второй за три последних года.
Клуб из Ярославля одержал победу над «Чайкой» (5:3) в шестом матче и выиграл серию 1/2 финала плей-офф OLIMPBET МХЛ (4-2).
Железнодорожники – единственные трехкратные обладатели Кубка Харламова (2016, 2018, 2019). В 2021 и 2024 годах ярославцы стали серебряными призерами, в сезонах 2014/15 и 2022/23 − обладателями бронзовых медалей.
Соперником «Локо» по финалу будет МХК «Спартак» или «Авто» (3-2).
МХК «Спартак» не смог вылететь в Екатеринбург на 6-й матч полуфинала Кубка Харламова из-за введения плана «Ковер» в аэропортах
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт МХЛ
Старшакам сегодня равнение на молодежь 👍