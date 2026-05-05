«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)

«Локо» стал первым финалистом Кубка Харламова-2025/26 и сыграет за трофей в шестой раз в истории и во второй за три последних года.

Клуб из Ярославля одержал победу над «Чайкой» (5:3) в шестом матче и выиграл серию 1/2 финала плей-офф OLIMPBET МХЛ (4-2).

Железнодорожники – единственные трехкратные обладатели Кубка Харламова (2016, 2018, 2019). В 2021 и 2024 годах ярославцы стали серебряными призерами, в сезонах 2014/15 и 2022/23 − обладателями бронзовых медалей.

Соперником «Локо» по финалу будет МХК «Спартак» или «Авто» (3-2).

МХК «Спартак» не смог вылететь в Екатеринбург на 6-й матч полуфинала Кубка Харламова из-за введения плана «Ковер» в аэропортах

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт МХЛ
Старшим не отставать
Тоже проявили характер, проигрывали две шайбы!
Молодёжь радует
Чайка молодцы! Выбили крепкий Ирбис на старте в 5-ти матчах и в 4-х матчах лидера золотого дивизиона Восточной конференции - Омских Ястребов. Это сильно.
Между прочим тут играли будущие звезды нашего хоккея: Скворцов и Пустовой.
Чайка усилилась, но переломить серию не смогла. Муханов, Силаев хорошо играли, но этого оказалось мало. Пустовой вне всяких сомнений большой талант. Как и Фёдоров.
Скворцова забыл
Браво парни👏
Старшакам сегодня равнение на молодежь 👍
МХК Спартак - Локо скорее всего финал.
Наши вновь стремятся повторить финал 19года. Но, игры с чемпионом, "Спартаком", пусть и достаточно упорные и близкие, шансы выглядят пожалуй минимальные. Но молодых "шоферов" есть за что похвалить. Пока 2:3, и сегодня игра дома.
Почему сегодня, завтра. Здесь как говорится, не спеши слепая в баню, жди когда поведут. Поторопился.
