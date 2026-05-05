Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»

Мэттьюс не уверен, вернется ли он в «Торонто» в следующем сезоне.

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс не уверен, вернется ли он в «Мэйпл Лифс» осенью.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Крис Джонстон со ссылкой на источники в НХЛ .

В минувшем регулярном чемпионате 28-летний Мэттьюс набрал 53 (27+26) очка за 60 игр. Он завершил сезон досрочно из-за травмы колена. Контракт игрока с кэпхитом 13,25 миллиона долларов действует до завершения сезона-2027/28. В соглашении есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.

В сезоне-2025/26 «Торонто» не вышел в плей-офф впервые за все время выступлений Мэттьюса за команду (с 2016 года).

«У Мэттьюса осталось два года по контракту, но, по данным источников в лиге, он до сих пор не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью.

По словам источников в лиге, на данном этапе Мэттьюсу нужны реальные действия. Прежде чем принять решение о проведении еще одного сезона в «Торонто», он хочет увидеть состав, который был бы существенно улучшен за счет обменов и свободных агентов.

Речь не идет о том, чтобы убедить его в каком-то замысловатом плане или о куче расплывчатых обещаний», – написал Джонстон.

Ранее «Торонто» назначил Джона Чайку новым генеральным менеджером клуба, Матса Сундина – старшим советником по хоккейным операциям.

Журналист Симмонс о Чайке: «От экспертов прозвучали такие слова, как «мошенник» и «обманщик». Глава «Торонто» ответил: «Уверен в правильности назначения»