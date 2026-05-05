  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
43

Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»

Мэттьюс не уверен, вернется ли он в «Торонто» в следующем сезоне.

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс не уверен, вернется ли он в «Мэйпл Лифс» осенью.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Крис Джонстон со ссылкой на источники в НХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате 28-летний Мэттьюс набрал 53 (27+26) очка за 60 игр. Он завершил сезон досрочно из-за травмы колена. Контракт игрока с кэпхитом 13,25 миллиона долларов действует до завершения сезона-2027/28. В соглашении есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.

В сезоне-2025/26 «Торонто» не вышел в плей-офф впервые за все время выступлений Мэттьюса за команду (с 2016 года).

«У Мэттьюса осталось два года по контракту, но, по данным источников в лиге, он до сих пор не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью.

По словам источников в лиге, на данном этапе Мэттьюсу нужны реальные действия. Прежде чем принять решение о проведении еще одного сезона в «Торонто», он хочет увидеть состав, который был бы существенно улучшен за счет обменов и свободных агентов.

Речь не идет о том, чтобы убедить его в каком-то замысловатом плане или о куче расплывчатых обещаний», – написал Джонстон.

Ранее «Торонто» назначил Джона Чайку новым генеральным менеджером клуба, Матса Сундина – старшим советником по хоккейным операциям.

Журналист Симмонс о Чайке: «От экспертов прозвучали такие слова, как «мошенник» и «обманщик». Глава «Торонто» ответил: «Уверен в правильности назначения»

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?10175 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
logoТоронто
Крис Джонстон
logoНХЛ
logoОстон Мэттьюс
logoвозможные переходы
43 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
-- Продлевать будете?
-- А можно всех посмотреть?
Вот это поворот!
Ответ Сергей Круг
Вот это поворот!
Странно слышать это от Мексиканца который, будем честны, обосрался в этом сезоне. На уровне середняков играл.
Ответ Роман_АИ
Странно слышать это от Мексиканца который, будем честны, обосрался в этом сезоне. На уровне середняков играл.
напомню что он был Капитаном сборной США, которая вписала себя золотыми буквами в Историю. Так что кто тут обосрался вопрос
Когда игрок начинает думать не о своей игре , а о том как будет сформирован состав и и на основании этого он решит , делать ли одолжение и играть за клуб или требовать обмена , это конец . Если этот инсайд конечно является правдой, во что я честно говоря не верю . Слишком сильна за океаном корпоративная этика.
Ответ Vladimir2017
Когда игрок начинает думать не о своей игре , а о том как будет сформирован состав и и на основании этого он решит , делать ли одолжение и играть за клуб или требовать обмена , это конец . Если этот инсайд конечно является правдой, во что я честно говоря не верю . Слишком сильна за океаном корпоративная этика.
Комментарий скрыт
Ответ Дмитрий К1986
Комментарий скрыт
Я что то пропустил ? Когда Овечкин так делал ? Про КХЛ , даже обсуждать нечего , масштаб слишком ничтожный
Мэттьюз-Радулов хорошая связка будет.
А куда он денется?
Ответ Serge Vendino
А куда он денется?
если игрок не хочет, его не заставишь играть
Ответ trav
если игрок не хочет, его не заставишь играть
Посидит пару годиков без хоккея тогда
Много раз постил, владельцам Листьев плевать на КС. Их бизнес, один из лучших в хоккее. Если бы была корреляция достижения - бабки, то будьте спокойны Листья были бы контендером. И то, что озвучил усач, возможно шанс свалить из этого болота до окончания контракта. Ни чего личного...
Слабак мексиканец )) с таким составом, который был у Торонто, и так наложить в штаны, хочет прийти на все готовое и взять КС, только с его контрактом это нереально ))
Ещё в феврале был инсайд, что его хочет к себе ЛА.
Добро пожаловать в ЛА. Гоп-стоп разучить тока придется.
На мой взгляд не красиво по отношению к клубу подобное поведение и публичные высказывания
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Чайка о работе в «Аризоне»: «Я принимал решения, которыми горжусь, и совершал ошибки, из которых извлек уроки. Я человек»
5 мая, 15:57
Журналист Симмонс о Чайке: «От экспертов прозвучали такие слова, как «мошенник» и «обманщик». Глава «Торонто» ответил: «Уверен в правильности назначения»
5 мая, 09:34
Чайка заявил, что Беруби может остаться в «Торонто»: «Он отличный тренер, такого трудно найти. Мы с ним хорошо поговорили»
5 мая, 03:58
Рекомендуем
Главные новости
Защитник «Каролины» Слэвин сделал сэйв в 3-м матче серии с «Филадельфией». В 1-м периоде он вынес шайбу с линии ворот после броска Ристолайнена
11 минут назадВидео
Капелька нефти, иглу и койоты: вспоминаем ретроджерси НХЛ
19 минут назадТесты и игры
Мичков без очков в серии с «Каролиной»: 2 броска, 1 блок и 2 потери за 9:29 в 3-м матче. Матвей сыграл меньше всех в «Филадельфии»
23 минуты назад
Свечников забил 1-й гол в текущем плей-офф и стал 1-й звездой 3-го матча серии с «Филадельфией» с 1+1. У него 3 очка в 7 играх
47 минут назадВидео
«Каролина» повела 3-0 в серии с «Филадельфией», выиграв 3-й матч (4:1). Свечников и Стаал набрали по 1+1, Андерсен отразил 18 из 19 бросков
59 минут назад
Кубок Стэнли. «Филадельфия» проиграла «Каролине» в 3-м матче серии
сегодня, 03:00
Брылин о Кучерове в 7-х матчах плей-офф: «Такие неудачи бывают, вешать всех собак на него одного было бы неправильно»
сегодня, 01:44
Кожевников о «Локомотиве»: «Багаж Никитина. Ничего там тренерского нет, Хартли повезло, попал в удачную атмосферу»
вчера, 20:40
Губернатор Ярославской области: «Организуем фан-зоны для трансляции матчей «Локомотива» в муниципальных округах. Приглашаю вместе поддержать команду!»
вчера, 20:06
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина уступила Казахстану, Япония проиграла Польше, Франция победила Литву
вчера, 19:58
Ко всем новостям
Последние новости
Никишин сыграл в плей-офф впервые после сотрясения мозга в серии с «Оттавой». У него 1 потеря и 1 перехват за 13:55 в 3-м матче против «Филадельфии»
35 минут назад
Каменский о 4-3 «Локомотива» с «Авангардом»: «Драматизма было много! И сравнить не с чем»
сегодня, 01:58
Виталий Давыдов: «Авангард» потерпел тренерское поражение. Буше терял управление в концовках последних трех игр. Не было ни перерывов, ни каких-то кадровых решений»
вчера, 20:59
Алексей Василевский: «Кузнецов – большой мастер. Было заметно, что он очень старался на льду. Евгений преобразил «Салават», подскочил в концовке, дал новый импульс»
вчера, 20:50
Леонид Тамбиев: «Благодарен Ларионову за приглашение в СКА. Для меня это был важный опыт. У нас сложились теплые, дружеские отношения, продолжаем общаться»
вчера, 20:24
Сергей Савельев: «Авангард» не в чем упрекнуть, они противостояли действующему чемпиону. «Ястребы» показали очень плотную борьбу, все решили мелочи»
вчера, 19:51
Леонид Тамбиев: «Из «Адмирала» никого не зову, все ключевые игроки «Динамо» остаются. Видеть вбросы, что я выгоняю полкоманды, неприятно»
вчера, 18:09
Бориков попрощался с минским «Динамо»: «Для меня это не просто клуб, это родной дом, где я вырос как игрок и человек. Спасибо штабу, парням, болельщикам, Баскову»
вчера, 16:55
Сергей Савельев: «То, что показали игроки «Локомотива» – эмоциональная стабильность. Выгрызать матчи, когда проигрываешь в 2 шайбы, в 6-й игре отыгрываешься за половину минуты, – невероятно»
вчера, 15:48
Валерий Каменский: «Локомотив» – молодцы, проявили чемпионский характер, «Авангарда» просто не хватило физически. В финале будет интереснейшая серия»
вчера, 13:58
Рекомендуем