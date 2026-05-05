Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
Генменеджер «Тампы» высказался о будущем тренера Джона Купера.
Генменеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа высказался о будущем тренера Джона Купера.
Купер возглавляет клуб с 2013 года.
«Он здесь надолго», – сказал Брисбуа.
В этом сезоне «Лайтнинг» вылетели на старте Кубка Стэнли в 4-й раз подряд, уступив «Монреалю» в первом раунде (3-4 в серии).
До этого «Тампа» трижды подряд доходила до финала плей-офф и дважды становилась чемпионом.
Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?10175 голосов
Локомотив
Авангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Гэбби Ширли
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
как по мне, купер ничего нового этой тампе дать не может. нужна серьезная встряска, ибо в следующем сезоне в атлантике будет просто жесть: молодые и готовые к подвигам клинки и хоббиты. кусачие оттава, бостон и тройт. ну и возродившиеся флорида и торонто. тампа четыре сезона подряд вылетает в первом раунде, а в следующем, можно и в плов не выйти. в идеале, нужно начинать охоту за сан-луи. и менять кого-то из пары пойнт-хедман, скидывать дорогие контракты, пока не поздно. организации срочно нужны активы (пики). и ни в коем случае не давать 30летнему рэддишу контракт больше 4 000 000 за год. нынешний плов показал, что он из себя представляет на самом деле.
как по мне, купер ничего нового этой тампе дать не может. нужна серьезная встряска, ибо в следующем сезоне в атлантике будет просто жесть: молодые и готовые к подвигам клинки и хоббиты. кусачие оттава, бостон и тройт. ну и возродившиеся флорида и торонто. тампа четыре сезона подряд вылетает в первом раунде, а в следующем, можно и в плов не выйти. в идеале, нужно начинать охоту за сан-луи. и менять кого-то из пары пойнт-хедман, скидывать дорогие контракты, пока не поздно. организации срочно нужны активы (пики). и ни в коем случае не давать 30летнему рэддишу контракт больше 4 000 000 за год. нынешний плов показал, что он из себя представляет на самом деле.
Будет по-другому.
Это они зря, свежее видение совсем бы не помешало
гээму лишь бы не работать )
пропал дом (с). о плейофф в некст-сизон можно забыть
Как бы Купер на превратился в Саливана Питтсбурга
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем