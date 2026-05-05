Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»

Генменеджер «Тампы » Жюльен Брисбуа высказался о будущем тренера Джона Купера .

Купер возглавляет клуб с 2013 года.

«Он здесь надолго», – сказал Брисбуа.

В этом сезоне «Лайтнинг» вылетели на старте Кубка Стэнли в 4-й раз подряд, уступив «Монреалю» в первом раунде (3-4 в серии).

До этого «Тампа» трижды подряд доходила до финала плей-офф и дважды становилась чемпионом.