Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов

Нападающий Стефен Холлидей подписал новый контракт с «Оттавой».

Срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата составит 1,075 млн долларов в год в среднем.

В нынешнем сезоне 23-летний Холлидей провел 30 матчей в НХЛ и набрал 11 (4+7) очков.