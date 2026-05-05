Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
Защитник «Каролины» Александр Никишин допущен до участия в матчах НХЛ после перенесенного сотрясения мозга.
24-летний россиянин не играет с 25 апреля. Он получил сотрясение мозга после силового приема защитника «Оттавы» Тайлера Клевена в четвертой игре серии первого раунда (4-0).
В серии второго раунда Кубка Стэнли «Харрикейнс» играют с «Филадельфией» (2-0). 3-й матч пройдет 8 мая.
«Род Бринд’Амор сказал, что защитник Александр Никишин (прошел протокол по сотрясению мозга) получил разрешение на участие в играх. Завтра у «Каролины» запланирована тренировка, после чего серия переместится в Филадельфию на третий матч», – сообщает журналист Уолт Рафф.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Уолта Раффа
Отличные новости, надо забирать серию в Филе
