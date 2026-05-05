Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»

Генменеджер «Тампы » Жюльен Брисбуа высказался о будущем форварда Никиты Кучерова .

Срок соглашения 32-летнего игрока с кэпхитом 9,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

Ранее «Тампа» уступила «Монреалю» в первом раунде (3-4 в серии) и вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли-2026.

В 76 матчах регулярного чемпионата-2025/26 Кучеров набрал 130 (44+86) очков. В плей-офф на его счету 6 (1+5) баллов в 7 играх.

«Он феноменальный игрок. Главная причина, почему мы так конкурентоспособны, заключается в том, насколько он хорош как игрок.

Я предполагаю, что он останется в нашей организации на очень долгое время, надеюсь, до конца своей карьеры. В свое время мы свяжемся с его агентом.

Мы уже провели несколько переговоров о том, хочет ли он остаться, и мы хотели бы, чтобы он остался. Когда у нас будет что объявить, мы это сделаем», – сказал Брисбуа.

Кучеров о том, хочет ли продлить контракт перед началом сезона: «Я даже не думаю об этом. Спросите у генменеджера»