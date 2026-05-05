Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
Генменеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа высказался о будущем форварда Никиты Кучерова.
Срок соглашения 32-летнего игрока с кэпхитом 9,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.
Ранее «Тампа» уступила «Монреалю» в первом раунде (3-4 в серии) и вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли-2026.
В 76 матчах регулярного чемпионата-2025/26 Кучеров набрал 130 (44+86) очков. В плей-офф на его счету 6 (1+5) баллов в 7 играх.
«Он феноменальный игрок. Главная причина, почему мы так конкурентоспособны, заключается в том, насколько он хорош как игрок.
Я предполагаю, что он останется в нашей организации на очень долгое время, надеюсь, до конца своей карьеры. В свое время мы свяжемся с его агентом.
Мы уже провели несколько переговоров о том, хочет ли он остаться, и мы хотели бы, чтобы он остался. Когда у нас будет что объявить, мы это сделаем», – сказал Брисбуа.
Что интересно, у Никиты и Коннора контракт закончится в один год. Я бы всё-таки посмотрел на них в одной команде, хоть тут и говорят, что это "дельфин и русалка" (они, если честно, не пара). Чтобы пришли в какой-нибудь Шаркс, где много молодых талантов, и возглавили поход за КС.