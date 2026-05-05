13

Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»

Генменеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа высказался о будущем форварда Никиты Кучерова.

Срок соглашения 32-летнего игрока с кэпхитом 9,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

Ранее «Тампа» уступила «Монреалю» в первом раунде (3-4 в серии) и вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли-2026.

В 76 матчах регулярного чемпионата-2025/26 Кучеров набрал 130 (44+86) очков. В плей-офф на его счету 6 (1+5) баллов в 7 играх.

«Он феноменальный игрок. Главная причина, почему мы так конкурентоспособны, заключается в том, насколько он хорош как игрок.

Я предполагаю, что он останется в нашей организации на очень долгое время, надеюсь, до конца своей карьеры. В свое время мы свяжемся с его агентом.

Мы уже провели несколько переговоров о том, хочет ли он остаться, и мы хотели бы, чтобы он остался. Когда у нас будет что объявить, мы это сделаем», – сказал Брисбуа.

Кучеров о том, хочет ли продлить контракт перед началом сезона: «Я даже не думаю об этом. Спросите у генменеджера»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Бенджамина Пирса
42-34-52 в последние 3 сезона разница по очкам со вторым бомбардиром. Куч делает своих партнеров(разных) только лучше, игроки растут, играя с ним в звене. Без серьёзных травм, вполне может до 40 поиграть на высоком уровне с его уровнем навыков
Стемкос тоже феноменальный игрок, однако вы его не продлили …
А я бы хотел увидеть Никиту в другой команде, точнее в любой команде, которая ещё будет реально претендовать на Кубок, и где объём таланта сопоставим с праймовым ТБЛ. Тампу же все эксперты спорца похоронили, и наверно, это близко к правде. Сложно представить, что они на раз-два пересоберут состав.
Что интересно, у Никиты и Коннора контракт закончится в один год. Я бы всё-таки посмотрел на них в одной команде, хоть тут и говорят, что это "дельфин и русалка" (они, если честно, не пара). Чтобы пришли в какой-нибудь Шаркс, где много молодых талантов, и возглавили поход за КС.
Да почему не пересоберут то? Там нечего и пересобирать по сути! Кучеров один из лучших игроков мира, Хагел и Сирелли игроки сборной Канады. Гюнцель игрок сборной США. Пойнт очень рядом. 5 топовых игроков в топ-6 в возрасте на данный момент 27-32 года! Все продлены за вменяемые деньги, плохих контрактов у Тампы попросту нет пока! Потолок растёт, с каждым годом будет по 10 млн.+ на усиление. Хедман тот же травмирован был в этом году и вообще это его 1-й сезон с 18-ти лет неудачный! Ему 35, нормальный возраст для заща. Всё там у Тампы в порядке. И в ПО они с запасом выходят, а не за уайлд-кард бьются.
Питтсбург и Вашингтон после кубков тоже поначалу с запасом в ПО выходили — да только без толку
Безусловно продлится, ну и Тампа думаю не пожадничает, 12-13 на 6-7 думаю
Куч как раз из тех игроков, который может продлиться аля в своё время Ови, Кросби, Малкин. Т.е. он даже с учётом роста потолка просто переподпишет действующий контракт. Таким образом Тампа получит большие возможности на рынке. Тем более ему нет никакого смысла бегать, 2 КС запазухой, звание лучшего игрока в истории клуба тоже, налоги штата в Тампе самые низкие в лиге, т.е. его 9,5 это как примерно 12 в абсолютном большинстве других клубов лиги.
да эти КС уж давно были
